Nitriansky kraj chce od časti bývalých zamestnancov naspäť odstupné

Nitra 5. decembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) bude od viacerých svojich bývalých zamestnancov žiadať vrátenie peňazí, ktoré im boli vyplatené ako odstupné. Informoval o tom nový predseda NSK Branislav Becík, podľa ktorého bolo odstupné vyplatené nezákonne.



Becík vydal pokyn na preverenie uzatvorených kolektívnych zmlúv zamestnancov NSK hneď po svojom nástupe do funkcie. "Zatiaľ sme zistili, že bolo nezákonne vyplatených približne 80.000 eur, ktoré bude kraj požadovať vrátiť. Kolektívne zmluvy neboli zverejňované, ale skrývané pred verejnosťou. Tieto zlaté padáky bývalého vedenia kraja boli v rozpore so zákonom, my sme zastavili ich ďalšie vyplácanie," uviedol Becík.



Zároveň poveril nového riaditeľa Úradu NSK Petra Privalinca, aby okamžite začal rokovania so Slovenským odborovým zväzom verejnej správy. "Na základe hĺbkovej analýzy právny tím predsedu kraja dospel k záveru, že kolektívne zmluvy obsahujú výhody pre zamestnancov NSK v rozpore s ustanoveniami zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. Išlo o ustanovenia, ktoré priznávali zamestnancom nenáležité výhody pri skončení pracovného pomeru," skonštatoval Privalinec.



Podľa Becíka došlo ešte v piatok (2. 12.) k uzavretiu dodatkov ku kolektívnym zmluvám na roky 2022 a 2023. "Nimi sa nezákonné ustanovenia zmlúv vypustili, čím došlo k zásadnej úspore finančných prostriedkov z verejných zdrojov," zdôraznil Becík. Podľa jeho slov dostali nezákonné ustanovenia do kolektívnych zmlúv zamestnanci, ktorí si následne dali nárok vyplatiť. "Tieto zlaté padáky mali byť vyplatené v násobkoch priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Išlo o sumy troch až štyroch platov," doplnil Úrad NSK.