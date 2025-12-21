Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nitriansky kraj chce oživiť spoluprácu s partnerskými regiónmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR

NSK má uzavreté zmluvy aj s regiónmi v Taliansku, Francúzsku, Srbsku, Chorvátsku, Ukrajine, Bielorusku a Rusku.

Autor TASR
Nitra 21. decembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) chce oživiť spoluprácu s európskymi regiónmi, s ktorými pred časom uzavrel zmluvy o spolupráci. Podľa riaditeľa Úradu NSK Petra Privalinca to bude jednou z úloh novozaloženého oddelenia zahraničných vzťahov. NSK má aktuálne uzatvorené zmluvy s 12 regiónmi v 11 štátoch.

„Dá sa povedať, že spolupráca s nimi bola utlmená počas covidovej pandémie. Aktuálne pracujeme na oživení produktívnej a zmysluplnej spolupráce,“ skonštatoval Privalinec.

Podľa Úradu NSK mal kraj najaktívnejšiu spoluprácu s krajom Vysočina v Českej republike, so župou Komárom - Esztergom v Maďarsku, krajom Vratsa v Bulharsku a poľským Lubuským vojvodstvom. „Ambíciou novovytvoreného oddelenia zahraničných vzťahov na odbore strategických činností je opätovne nadviazať vzájomnú spoluprácu minimálne s regiónmi, s ktorými bola aktívna už v minulosti. Závisieť to však bude aj od finančných možností rozpočtu NSK,“ uviedol úrad.

NSK má uzavreté zmluvy aj s regiónmi v Taliansku, Francúzsku, Srbsku, Chorvátsku, Ukrajine, Bielorusku a Rusku. „Na základe konzultácie s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyplynulo, že s regiónmi, s ktorými NSK v minulosti nemal aktívne vzťahy, nie je potrebné takéto zmluvy vypovedať,“ doplnil Úrad NSK.
