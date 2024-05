Nitriansky kraj chce predĺžiť spoluprácu s Arrivou o päť rokov

Nitra 5. mája (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) chce predĺžiť zmluvu o zabezpečení prímestskej autobusovej dopravy v kraji so spoločnosťou Arriva Nové Zámky a Arriva Nitra. Prolongáciu existujúcej zmluvy uzatvorenej na obdobie od 1. marca 2016 do 28. februára 2026 budú schvaľovať krajskí poslanci na májovom zasadnutí Zastupiteľstva NSK.



Zmluvu o službách vo verejnom záujme a zabezpečení prímestskej autobusovej dopravy osôb v NSK môže byť predĺžená o 50 percent, čo predstavuje časové obdobie päť rokov.



Dopravca počas trvania existujúcej zmluvy o službách investoval značné finančné prostriedky do vozidlového parku a vybraných autobusových staníc. Významné investície vykonal najmä v období rokov 2020 až 2023. Do obnovy vozového parku investoval 23.927.000 eur, pričom realizoval obnovu vozidlového parku na úrovni zhruba 31 percent zo všetkých vozidiel. V roku 2020 investoval dopravca 3.195.106 eur do modernizácie autobusovej stanice v Nitre.



Celkové investície dopravcu za obdobie od roku 2020 do súčasnosti dosiahli 27.122.106 eur, čo predstavuje 37 percent z celkových aktív potrebných na výkon služieb osobnej dopravy, ktoré sú predmetom zmluvy o službách. Tieto investície s ohľadom na obvyklé účtovné štandardy odpisovania významne presahujú možnosť ich odpísania do konca februára 2026, keď má dôjsť k ukončeniu zmluvy o službách. Odpísané nebudú ani do 28. februára 2031, čiže do uplynutia lehoty prípadného maximálneho predĺženia zmluvy.



NSK má záujem predĺžiť zmluvu o službách na maximálne možné obdobie päť rokov. Nepredĺženie zmluvy a nový otvorený súťažný postup zadávania zákazky na poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy by mohli vyústiť do výrazného a nezanedbateľného zvýšenia nákladov NSK na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme.



"V prípade modelovania nového zmluvného vzťahu so zachovaním nezmenených zmluvných podmienok a rozsahu pre porovnateľné obdobie od 1. marca 2026 do 28. februára 2031 môžeme predpokladať vyšší finančný dosah na rozpočet NSK minimálne o 11,5 milióna eur," upozornila samospráva.