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Nitriansky kraj chce spustiť dve nové zariadenia sociálnych služieb
Obe ZSS vzniknú prestavbou pôvodných stredoškolských budov.
Autor TASR
Nitra 7. júla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) chce už o niekoľko týždňov spustiť do prevádzky nové zariadenia sociálnych služieb (ZSS) v Zlatých Moravciach a v Dvoroch nad Žitavou. Uviedol to riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.
Obe ZSS vzniknú prestavbou pôvodných stredoškolských budov. V Zlatých Moravciach vznikne po rekonštrukcii bývalého internátu obchodnej akadémie zariadenie s kapacitou 24 obytných miestností. V bývalom internáte Strednej odbornej školy v Dvoroch nad Žitavou vznikne ZSS s 34 obytnými miestnosťami a súvisiacou technickou vybavenosťou.
„Stavby sa dokončujú. Nábytky a postele sú pripravené na umiestnenie, zabezpečený je aj personál. Obe ZSS budeme vedieť spustiť do prevádzky niekedy koncom augusta alebo začiatkom septembra,“ informoval Privalinec.
Poslanci NSK na svojom júnovom rokovaní odsúhlasili na dokončenie stavebných prác dodatočné zdroje. Na výstavbu zariadenia v Zlatých Moravciach kraj vynaloží vyše 96.000 eur na úpravy, ktoré neboli riešené v projektovej dokumentácii. Na dokončenie ZSS v Dvoroch nad Žitavou krajské zastupiteľstvo schválilo viac ako 40.000 eur. „Dôvodom je, že sa tu zistil čiastočný nesúlad projektovej dokumentácie so skutočným stavom,“ doplnil Úrad NSK.
Obe ZSS vzniknú prestavbou pôvodných stredoškolských budov. V Zlatých Moravciach vznikne po rekonštrukcii bývalého internátu obchodnej akadémie zariadenie s kapacitou 24 obytných miestností. V bývalom internáte Strednej odbornej školy v Dvoroch nad Žitavou vznikne ZSS s 34 obytnými miestnosťami a súvisiacou technickou vybavenosťou.
„Stavby sa dokončujú. Nábytky a postele sú pripravené na umiestnenie, zabezpečený je aj personál. Obe ZSS budeme vedieť spustiť do prevádzky niekedy koncom augusta alebo začiatkom septembra,“ informoval Privalinec.
Poslanci NSK na svojom júnovom rokovaní odsúhlasili na dokončenie stavebných prác dodatočné zdroje. Na výstavbu zariadenia v Zlatých Moravciach kraj vynaloží vyše 96.000 eur na úpravy, ktoré neboli riešené v projektovej dokumentácii. Na dokončenie ZSS v Dvoroch nad Žitavou krajské zastupiteľstvo schválilo viac ako 40.000 eur. „Dôvodom je, že sa tu zistil čiastočný nesúlad projektovej dokumentácie so skutočným stavom,“ doplnil Úrad NSK.