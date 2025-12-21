Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. december 2025Meniny má Bohdan
< sekcia Regióny

Nitriansky kraj chce udržať ceny cestovných lístkov až do roku 2031

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

NSK okrem toho informoval aj o vianočných zmenách v regionálnej autobusovej doprave.

Autor TASR
Nitra 21. decembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) chce aj v nasledujúcich rokoch garantovať výhodné ceny cestovných lístkov v prímestskej autobusovej doprave. Predseda NSK Branislav Becík pripomenul, že cena základného lístka za desať kilometrov zostáva na hodnote 0,85 eura.

„Je najnižšou spomedzi všetkých ôsmich krajov na Slovensku. Napriek zvýšenej DPH garantujeme takto nastavené cestovné až do roku 2031,“ skonštatoval Becík. Ako pripomenul, seniori v NSK cestujú aj naďalej za 30 centov.

NSK okrem toho informoval aj o vianočných zmenách v regionálnej autobusovej doprave. Tie budú platiť od 22. decembra 2025 do 7. januára 2026. „Spoje dopravcu Arriva budú jazdiť v prázdninovom režime. V dňoch pracovného pokoja budú premávať ako v nedeľu alebo štátom uznaný sviatok,“ upozornil NSK.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ste na Vianoce naozaj pripravení?

HRABKO: Vývoj speje k spoločnému rokovaniu českej a slovenskej vlády

SLÁDEK: Úspešnú resuscitáciu zvládli okoloidúci cez telefonát na 155

RAŠI: Reštart vzťahov Českej a Slovenskej republiky začali parlamenty