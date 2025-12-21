< sekcia Regióny
Nitriansky kraj chce udržať ceny cestovných lístkov až do roku 2031
NSK okrem toho informoval aj o vianočných zmenách v regionálnej autobusovej doprave.
Autor TASR
Nitra 21. decembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) chce aj v nasledujúcich rokoch garantovať výhodné ceny cestovných lístkov v prímestskej autobusovej doprave. Predseda NSK Branislav Becík pripomenul, že cena základného lístka za desať kilometrov zostáva na hodnote 0,85 eura.
„Je najnižšou spomedzi všetkých ôsmich krajov na Slovensku. Napriek zvýšenej DPH garantujeme takto nastavené cestovné až do roku 2031,“ skonštatoval Becík. Ako pripomenul, seniori v NSK cestujú aj naďalej za 30 centov.
NSK okrem toho informoval aj o vianočných zmenách v regionálnej autobusovej doprave. Tie budú platiť od 22. decembra 2025 do 7. januára 2026. „Spoje dopravcu Arriva budú jazdiť v prázdninovom režime. V dňoch pracovného pokoja budú premávať ako v nedeľu alebo štátom uznaný sviatok,“ upozornil NSK.
„Je najnižšou spomedzi všetkých ôsmich krajov na Slovensku. Napriek zvýšenej DPH garantujeme takto nastavené cestovné až do roku 2031,“ skonštatoval Becík. Ako pripomenul, seniori v NSK cestujú aj naďalej za 30 centov.
NSK okrem toho informoval aj o vianočných zmenách v regionálnej autobusovej doprave. Tie budú platiť od 22. decembra 2025 do 7. januára 2026. „Spoje dopravcu Arriva budú jazdiť v prázdninovom režime. V dňoch pracovného pokoja budú premávať ako v nedeľu alebo štátom uznaný sviatok,“ upozornil NSK.