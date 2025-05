Nitriansky kraj chce ukončiť prestavbu mosta nad Radošinkou na jeseň

Malé Ripňany 15. mája (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pokračuje v prestavbe mosta ponad rieku Radošina v Malých Ripňanoch v okrese Topoľčany. Ako informoval, práce tu prebiehajú podľa harmonogramu. Ukončené majú byť na jeseň 2025, kedy tu bude odovzdaný do užívania nový most.



S prácami sa začalo v priebehu apríla, kedy bol pôvodný most úplne zbúraný. „Aktuálne už zhotoviteľ zrealizoval 14 pilót. Ďalej bude pokračovať betonážou podkladového betónu a prípravou na ďalšie etapy,“ uviedol NSK.



Momentálne v lokalite naďalej platí úplná uzávera časti cesty pre všetky typy vozidiel. „Chodci aj cyklisti majú k dispozícii dočasnú lávku. Motoristov prosíme o využívanie obchádzkovej trasy a dodržiavanie dočasných dopravných značení,“ doplnil NSK.