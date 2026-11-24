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Nitriansky kraj chce v turizme využívať dáta, digitálne nástroje a AI
Projekt DataSITE získal schválenie na financovanie z programu Erasmus+ v rámci Aliancií pre inovácie.
Autor TASR
Nitra 24. novembra (TASR) - Nitriansky kraj chce pri rozvoji cestovného ruchu systematicky využívať dáta. Pomôcť majú aj pri tvorbe ponuky, ktorá návštevníkov v regióne udrží dlhšie. Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) pripravila Stratégiu udržateľného rozvoja cestovného ruchu v Nitrianskom kraji na roky 2027 až 2035. Jej strategický cieľ sa zameriava na zavedenie dátovo orientovaného riadenia, informovala výkonná riaditeľka KOCR Nitriansky kraj Lenka Hanková.
Stratégia zahŕňa spoločný systém správy dát, monitoring návštevnosti, plánovanie a hodnotenie aktivít na základe údajov aj nové dátové partnerstvá. Napĺňanie novej krajskej stratégie podporí medzinárodný projekt DataSITE z programu Erasmus+. Zameria sa na odborné vzdelávanie a overovanie využiteľnosti nových postupov v regionálnej praxi.
Podľa Hankovej chce KOCR zmeniť spôsob plánovania a riadenia cestovného ruchu v kraji. „Nová stratégia nám stanovuje jasné priority, no na ich napĺňanie potrebujeme kvalitné dáta a spoluprácu partnerov. Projekt DataSITE nám pomôže zavádzať rozhodovanie založené na reálnych potrebách územia a návštevníkov. Chceme vedieť nielen to, koľko turistov k nám prichádza, ale aj aký prínos má cestovný ruch pre miestnu ekonomiku,“ uviedla.
Projekt sa zameria na prácu s dátami, digitálnymi nástrojmi a umelou inteligenciou. KOCR Nitriansky kraj má spoluorganizovať odborné školenia, workshopy a pracovné stretnutia. Zapojiť plánuje oblastné organizácie cestovného ruchu, samosprávy, turistické informačné centrá a podnikateľov. Zároveň bude overovať, ako sa výstupy dajú využiť pri ich každodennej práci. „Účastníci vzdelávania sa naučia lepšie pracovať s dátami, využívať digitálne nástroje a získané poznatky prenášať do rozvoja turistických produktov,“ skonštatoval manažér KOCR Martin France.
Projekt DataSITE získal schválenie na financovanie z programu Erasmus+ v rámci Aliancií pre inovácie. Organizácia aktuálne dokončuje administratívne kroky potrebné na svoju účasť. Realizácia sa má začať v roku 2027 a trvať 36 mesiacov.
Stratégia zahŕňa spoločný systém správy dát, monitoring návštevnosti, plánovanie a hodnotenie aktivít na základe údajov aj nové dátové partnerstvá. Napĺňanie novej krajskej stratégie podporí medzinárodný projekt DataSITE z programu Erasmus+. Zameria sa na odborné vzdelávanie a overovanie využiteľnosti nových postupov v regionálnej praxi.
Podľa Hankovej chce KOCR zmeniť spôsob plánovania a riadenia cestovného ruchu v kraji. „Nová stratégia nám stanovuje jasné priority, no na ich napĺňanie potrebujeme kvalitné dáta a spoluprácu partnerov. Projekt DataSITE nám pomôže zavádzať rozhodovanie založené na reálnych potrebách územia a návštevníkov. Chceme vedieť nielen to, koľko turistov k nám prichádza, ale aj aký prínos má cestovný ruch pre miestnu ekonomiku,“ uviedla.
Projekt sa zameria na prácu s dátami, digitálnymi nástrojmi a umelou inteligenciou. KOCR Nitriansky kraj má spoluorganizovať odborné školenia, workshopy a pracovné stretnutia. Zapojiť plánuje oblastné organizácie cestovného ruchu, samosprávy, turistické informačné centrá a podnikateľov. Zároveň bude overovať, ako sa výstupy dajú využiť pri ich každodennej práci. „Účastníci vzdelávania sa naučia lepšie pracovať s dátami, využívať digitálne nástroje a získané poznatky prenášať do rozvoja turistických produktov,“ skonštatoval manažér KOCR Martin France.
Projekt DataSITE získal schválenie na financovanie z programu Erasmus+ v rámci Aliancií pre inovácie. Organizácia aktuálne dokončuje administratívne kroky potrebné na svoju účasť. Realizácia sa má začať v roku 2027 a trvať 36 mesiacov.