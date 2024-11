Nitriansky kraj chce viac informácií o výstavbe v Šuranoch

Nitra 3. novembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) sa bude zaujímať o podrobnosti výstavby Industrial parku a továrne na výrobu batériových článkov v Šuranoch. Krajskí poslanci na svojom októbrovom rokovaní odporučili Úradu NSK pripraviť na decembrové rokovanie zastupiteľstva informatívnu správu o aktuálnom stave príprav výstavby, posudzovacích procesov, oprávnenosti povolení a realizácii Industrial parku a baterkárne.



Návrh predložil krajský poslanec Juraj Šimunek, podľa ktorého obyvatelia regiónu v okolí Šurian, Bánova a ďalších obcí počúvajú informácie o veľkej investícii. "Tá je však napriek tomu zastretá plášťom tajomstiev a neochotou vlády komunikovať tému verejne a hlavne odborne. Otázok zo strany verejnosti je veľa, no odpovede chýbajú. Nejasnosti sú pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pri spôsobe vyvlastňovania pozemkov aj pri príprave cestnej infraštruktúry," skonštatoval Šimunek.



Zároveň navrhol, aby NSK pripravil podmienky na zorganizovanie okrúhleho stola, na ktorom by sa zúčastnili predstavitelia vlády, samospráv i občania. Riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec pripomenul, že výstavba Industrial parku je vládnym projektom. "My nie sme iniciátorom procesu a na našu žiadosť o informácie ministerstvo hospodárstva ani nie je povinné reagovať," pripomenul Privalinec.



Krajskí poslanci napokon Úradu NSK odporučili, aby správu o príprave Industrial parku vypracoval. "Podporujem tento návrh. Máme informácie o technických aspektoch tohto projektu, ale nulové odpovede týkajúce sa dosahov na životné prostredie a zdravie ľudí," skonštatovala poslankyňa NSK Monika Kolejáková.



O nedostatočnej komunikácii zo strany štátu a investora hovoril 17. októbra pri svojej návšteve Nitrianskeho kraja aj prezident Peter Pellegrini. "Myslím si, že ľuďom nebol celý projekt presne vysvetlený a okolo tej fabriky sa vytvárajú mnohé mýty. Vláda musí urobiť všetko pre to, aby s ľuďmi v regióne komunikovala, aby im to celé vysvetľovala," zdôraznil prezident.



Časť verejnosti s výstavbou Industrial parku dlhodobo nesúhlasí. Iniciatíva Chránime si naše už proti zámeru spustila petíciu, ktorú podpísalo približne 17.000 ľudí. S otvoreným listom sa obrátila aj na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Podľa iniciatívy bude mať výstavba závodu na výrobu batériových článkov zásadný vplyv na životné prostredie. Preto sa jej členovia už obrátili aj na Ústavný súd SR.



Podľa firmy GIB EnergyX Slovakia, ktorá chce v Šuranoch závod na výrobu batériových článkov vybudovať, investičný zámer Industrial park prísne dodržiava všetky regulačné normy a prechádza dôkladnými kontrolami na národnej aj európskej úrovni.