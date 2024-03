Nitriansky kraj chce založiť spoločnosť integrovanej dopravy

Nitra 14. marca (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pokračuje v príprave integrovanej dopravy na území regiónu. Krajskí poslanci budú na svojom zasadnutí 18. marca schvaľovať založenie obchodnej spoločnosti s názvom Integrovaná doprava Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ako sa uvádza v materiáli určenom na rokovanie, pôjde o spoločnosť s ručením obmedzeným, jej jediným zakladateľom bude NSK.



V prípade, ak krajské zastupiteľstvo založenie firmy schváli, jej hlavnou úlohou bude vytvorenie integrovaného dopravného systému na území Nitrianskeho kraja. Výška vkladu NSK do spoločnosti má byť 65.000 eur. Kraj chcel pôvodne založiť podnik spoločne s mestom Nitra. Mestské zastupiteľstvo však o vstupe Nitry do firmy nakoniec nerokovalo, pretože väčšina poslancov rozhodla, aby bol materiál vrátený na dopracovanie. "Z rozpravy pritom nebolo zrejmé, v čom spočíval dôvod vrátenia ani to, čo konkrétne je potrebné v materiáli dopracovať," uviedol Úrad NSK.



Podľa NSK, zriadenie integrovaného dopravného systému prinesie cestujúcim vo verejnej doprave viaceré benefity. "Prínosom budú najmä jednotné prepravné a tarifné podmienky vo vlakoch a autobusoch, technologické novinky v podobe mobilnej aplikácie, zavedenie NFC platieb a podobne. Zároveň dôjde k rýchlejšiemu a komfortnejšiemu spojeniu v rámci regiónu aj v rámci miest, zharmonizuje sa systém verejnej dopravy a vo všeobecnosti sa zvýši kvalita poskytovaných služieb v doprave," uviedol Úrad NSK.