Nitriansky kraj chce zameniť pozemky na školách za súkromný penzión

Nitra 16. mája (TASR) - Kšeftovaním s penziónmi a pozemkami nazvala opozičná SaS zámer Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) zameniť pozemky v areáloch stredných škôl v Nových Zámkoch a v Šuranoch za penzión v obci Radava. Ten chce kraj následne prestavať na centrum pre týrané matky s deťmi.



SaS na piatkovej tlačovej konferencii kritizovala, že NSK chce zobrať pozemky trom školám a previesť ich na súkromnú firmu výmenou za penzión. Ten podľa SaS dostal pred časom dotáciu 500.000 eur z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).



Poslankyňa Národnej rady SR i zastupiteľstva NSK Martina Bajo Holečková upozornila, že o zámere nevedeli krajskí poslanci a nebol prerokovaný ani v odborných komisiách. „Majitelia penziónu o obchode vedeli skôr než samotní poslanci. Pod rúškom tmy sa niekto rozhodol odovzdať majetok NSK súkromnej firme,“ skonštatovala. Podľa jej slov má NSK dostatok vlastných priestorov. „Má svoje budovy, spájali sa školy a existuje dosť priestorov, kde by mohlo vzniknúť takéto krízové centrum,“ zdôraznila Holečková.



Podľa poslanca SaS Alojza Hlinu ide predseda NSK Branislav Becík pre biznis pripraviť školy o športoviská a priestory pre deti. „Čo je to za drzosť? Obrať školy a deti o pozemky a predstierať, že ide o pomoc rodinám. Toto pomôže len majiteľom penziónu. Tí už raz dostali dotáciu na penzión pol milióna eur. Teraz za penzión dostanú tri pozemky. Len pozemok v Šuranoch pri priemyselnom parku bude čoskoro mať dvojnásobnú hodnotu ako penzión v tejto oblasti. Aby toho nebolo málo, riaditeľom dotknutých škôl zakázali v tejto veci komunikovať s verejnosťou a spravili z nich nesvojprávnych ľudí,“ skonštatoval Hlina.



Podľa Becíka má NSK už dlhšie záujem dostať do portfólia svojich sociálnych služieb aj zariadenie určené pre týrané matky s deťmi, pre ktoré zamestnanci Úradu NSK hľadali vhodné priestory. „Pred časom ma informovali, že prostredníctvom inzertného portálu ich našli v obci Radava. Majiteľovi tohto zariadenia sme ponúkli, že by sme ho odkúpili, ale formou zámeny za naše existujúce pozemky. Tá debata prebiehala zhruba pol roka a zámena je pre kraj výhodná,“ zdôraznil Becík.



Podľa znaleckých posudkov majú parcely NSK určené na výmenu celkovú hodnotu 1.286.344,78 eura a penzión 1.350.309,11 eura. „To znamená, že kraj v tomto prípade ide ešte do plusu. Ja tento materiál predkladám s čistým svedomím na Zastupiteľstvo NSK. V konečnom dôsledku potom krajskí poslanci rozhodnú, či do tohto projektu ideme alebo nie,“ reagoval na kritiku SaS Becík.



Skutočnosť, že minimálne časť poslancov NSK o zámere nevedela a materiál neprešiel odbornými komisiami, zdôvodnil Becík tým, že ide o citlivú tému. Obete domáceho násilia, ktoré budú neskôr klientmi nového zariadenia, treba podľa jeho slov chrániť pred prípadným agresormi. „Ide nám o ochranu tých ľudí, pre ktorých to robíme. Preto boli vytypovaní ľudia, ktorí k tomu majú čo povedať a o všetkom boli vopred informovaní,“ doplnil Becík.



Predseda NSK nevylúčil, že schvaľovanie príslušného materiálu na rokovaní krajského zastupiteľstva bude neverejné. „Aby nebola zverejnená presná adresa, na ktorej sa toto zariadenie bude nachádzať,“ vysvetlil Becík.