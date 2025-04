Nitriansky kraj chce získať 3,4 milióna eur na modernizáciu ambulancií

Nitra 3. apríla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) sa chce uchádzať o financie určené na modernizáciu ambulancií. Z výzvy Ministerstva zdravotníctva SR by do kraja mohlo prísť na tento účel vyše 3,4 milióna eur.



Ako uviedol Úrad NSK, ide o peniaze z Programu Slovensko, ktoré majú slúžiť na zlepšenie materiálneho a technického vybavenia ambulancií. „Konkrétne ide všeobecné, primárne gynekologicko-pôrodnícke a špecializované ambulancie vrátane zabezpečenia mobilných služieb dlhodobej zdravotnej starostlivosti,“ informoval Úrad NSK.



Celkovo je vo výzve alokovaných 24 miliónov eur. „Z toho je pre NSK vyčlenená suma 3.408.000 eur. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je možné podať do 30. júna,“ pripomenul riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.



Oprávneným žiadateľom financií je samosprávny kraj. „Na rozpočet NSK táto výzva nebude mať dosah, pretože 85 percent oprávnených výdavkov bude financovaných z fondov Európskej únie, sedem percent zo štátneho rozpočtu a osem percent zaplatí samotná ambulancia, čiže užívateľ takejto pomoci,“ doplnil Privalinec.