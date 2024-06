Nitriansky kraj chce zlepšiť technický stav mostov, ktoré vlastní

Nitra 24. júna (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) plánuje v nasledujúcom období zlepšiť technický stav mostov na cestách II. a III. triedy, ktoré má vo svojom vlastníctve. Poslanci NSK na pondelkovom rokovaní doplnili zoznam mostov, ktoré sa majú do roku 2027 postupne zrekonštruovať.



Celkovo do plánu obnovy mostov pribudlo 23 mostných telies, z ktorých 15 je dlhších ako desať metrov. "Týmto krokom budú do procesu obnovy zaradené všetky mosty, ktoré sú z hľadiska ich technického stavu aktuálne v stupni VI., teda veľmi zlý a v stupni V. teda zlý," uviedol riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.



Ako pripomenul, začatie projekčnej prípravy na novo zaradených mostoch bude závisieť od dostupných finančných zdrojov v rozpočte NSK a od tempa stavebných prác na mostných objektoch, ktoré do obnovy zaradili v predchádzajúcich rokoch. "Náklady na obnovu mostov plánujeme financovať prednostne zo zdrojov Európskej únie. Ďalšie zdroje budeme musieť hľadať v rozpočte NSK, do úvahy prichádza aj čerpanie úverových zdrojov," doplnil Privalinec.