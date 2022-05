Nitriansky kraj chce zrekonštruovať dve desiatky mostov

Nitra 17. mája (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vyčlenil zo svojho rozpočtu 162.000 eur, ktoré sú určené sú na základnú údržbu dvoch desiatok mostov. Rekonštrukčné práce budú mať podľa Úradu NSK stavebný i nestavebný charakter.



Do stavebných prác budú zahrnuté opravy nosných konštrukcií, výmena izolácií či lokálne opravy vozoviek. Nestavebná údržba bude spočívať v čistení vozoviek, konštrukcií mosta a odvodňovacích zariadení. Regionálna správa údržby ciest Nitra ešte vlani spracovala metodiku na údržbu mostov vo vlastníctve NSK a zriadila aj "mostnú čatu", ktorú bude práce vykonávať.



NSK sa monitorovaniu svojich mostov venuje systematicky. "Máme na to vyčlenenú statičku, ktorá chodí po celom kraji a analyzuje ich stav. Mosty sú potom zaradené do istých skupín a kategórií a následne sa určia tie, na ktorých sa vykoná údržba," vysvetlil predseda NSK Milan Belica.



Kraj bude podľa jeho slov investovať do nutných opráv, ale sústredí sa i na preventívne opatrenia, ktoré si nevyžadujú veľké náklady. "Ide o práce, ktoré sú lacné, ale pri údržbe mostov vysoko efektívne. Už som dal príkaz, aby napríklad staré a znehodnotené izolácie odstránili o vymenili ich za nové. Peniaze na novú izoláciu sú minimálne, ale už toto opatrenie stačí, aby zmenilo klasifikáciu mosta napríklad zo stavu veľmi zlý na zlý a podobne," uviedol Belica.



NSK má vo svojom vlastníctve celkovo 526 mostov na cestách II. a III. triedy. Podľa poslednej analýzy je z nich iba jediný považovaný za bezchybný. Ďalších 13 je vo veľmi dobrom stave. V sedemdielnej stupnici je ďalších 111 v dobrom a 279 mostov v uspokojivom stave. V zlom stave je 100 a vo veľmi zlom 21 mostov. "Pri tomto stave je pozoruhodné, že NSK má v porovnaní s ostatnými krajmi mosty v najlepšom stave. A to máme premostenia širokých dolných tokov našich riek, či už sú to Dunaj, Hron, Váh, Žitava alebo Ipeľ. Samozrejme, nedá sa povedať, že by naše mosty boli v dobrom stave, ale v porovnaní s inými sú na tom ešte relatívne dobre," dodal Belica.