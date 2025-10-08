< sekcia Regióny
Nitriansky kraj chystá výstavbu prvého stacionárneho detského hospicu
Autor TASR
Nitra 8. októbra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje výstavbu prvého stacionárneho detského hospicu na Slovensku. Stáť bude v areáli Zariadenia sociálnych služieb Borinka v mestskej časti Čermáň. Poskytne špecializovanú paliatívnu a respitnú starostlivosť deťom s nevyliečiteľnými diagnózami, ako aj podporu ich rodinám, informoval predseda NSK Branislav Becík.
Na Slovensku takéto zariadenie doposiaľ neexistuje. V súčasnosti fungujú mobilné hospice, avšak pevný stacionárny hospic chýba. Zariadenie poskytne pomoc rodinám, ktoré sa starajú o dieťa s potrebou 24-hodinovej starostlivosti. Zázemie v ňom nájdu deti od nula do 19 rokov s tzv. život limitujúcimi diagnózami, ako sú detská mozgová obrna, svalové dystrofie alebo onkologické ochorenia v terminálnom štádiu.
Odsúhlasené dispozičné riešenie hospicu spĺňa všetky právne, bezpečnostné a prevádzkové normy. NSK uzavrel zmluvu na spracovanie projektovej dokumentácie v hodnote 263.220 eur. „Dodaná by mala byť v decembri tohto roka, súbežne vybavujeme potrebné povolenia pre stavebné konanie,“ informoval riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.
Na prípravu projektovej dokumentácie vyčlenila vláda SR prostriedky zo svojej rezervy ešte na výjazdovom rokovaní v Topoľčiankach na jeseň 2024. Samotná výstavba hospicu bude financovaná z Národného projektu v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027, pričom príde k realokácii finančných zdrojov medzi jednotlivými ministerstvami. Investorom stavby je Nitriansky samosprávny kraj, ktorý hospic vybuduje na vlastnom pozemku a následne ho odovzdá do správy, potvrdil Privalinec. Prevádzku bude zastrešovať Žaneta Petrášová, riaditeľka neziskovej organizácie Pod krídlami Dominiky.
Budova hospicu bude jednopodlažná, bezbariérová a energeticky efektívna. Navrhnutá je s dôrazom na najmodernejšie technológie. Kompozične je tvarovaná do písmena U s centrálnym átriom prepájajúcim jednotlivé funkčné celky. Súčasťou hospicu budú aj spoločenská miestnosť, herňa, čajové kuchynky, ekumenická kaplnka a terapeuticko-rehabilitačné priestory, ako fyzioterapia, vodoliečba, bazénová hala, soľná jaskyňa a multisenzorická miestnosť typu Snoezelen.
Zariadenie počíta so šiestimi respitnými a tromi hospicovými izbami, dvomi rodičovskými izbami, denným stacionárom so šiestimi lôžkami a umiestnením celkovo 15 pacientov. Súčasťou areálu bude detské ihrisko a 33 parkovacích miest.
