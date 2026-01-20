< sekcia Regióny
Nitriansky kraj dá na rozvoj vidieka dotácie v hodnote 125.000 eur
Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2026 s názvom LEADER NSK je otvorená do 20. marca.
Autor TASR
Nitra 20. januára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) podporí zo svojho rozpočtu aj v roku 2026 aktivity zamerané na rozvoj vidieka. Ako informoval, na dotácie vyčlenil sumu 125.000 eur.
Financie môžu získať držitelia regionálnej značky kvality a miestne akčné skupiny (MAS). „V rámci skvalitnenia verejného života na území NSK sa dotácia poskytuje na projekty formou nenávratného finančného príspevku, jeden žiadateľ je oprávnený podať len jednu žiadosť,“ informoval NSK.
Ako doplnil, výzva na predkladanie žiadostí na rok 2026 s názvom LEADER NSK je otvorená do 20. marca do 14.00 h. „Dotáciu je možné poskytnúť len na podporovanú činnosť, ktorá sa realizuje a finančne ukončí v termíne od 1. januára do 30. novembra,“ pripomenul Úrad NSK.
