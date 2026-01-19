< sekcia Regióny
Nitriansky kraj dal na modernizáciu školských budov takmer 9,3 milióna
Polovica minuloročných projektov bola dokončená, ďalšie prešli do fázy realizácie alebo verejného obstarávania.
Autor TASR
Nitra 19. januára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) sa počas uplynulého roka sústredil na rozsiahle investície do rekonštrukcie a modernizácie školských budov, športových areálov, jedální a internátov stredných škôl. Na školské investície bolo vlani alokovaných takmer 9,3 milióna eur, informoval predseda NSK Branislav Becík.
Polovica minuloročných projektov bola dokončená, ďalšie prešli do fázy realizácie alebo verejného obstarávania. V Topoľčanoch je aktuálne pripravená komplexná modernizácia internátu Strednej odbornej školy (SOŠ) agrotechnickej. Projekt za viac ako 1,6 milióna eur je financovaný z eurofondov, kraj ho dofinancuje sumou vo výške takmer 130.000 eur.
Pokračuje obnova stien budovy a strechy internátu Spojenej školy na Slančíkovej ulici v Nitre, rekonštrukciou prejde aj elektroinštalácia. Pripravený je projekt obnovy budovy SOŠ techniky a služieb na Cintorínskej ulici v hodnote 1,4 milióna eur. Do modernizácie SOŠ veterinárnej kraj investuje viac ako 300.000 eur, vrátane výstavby nového športového areálu a modernizácie technologického vybavenia. Do nitrianskych stredných škôl smerujú viac ako tri milióny eur.
Po 70 rokoch prechádza kompletnou obnovou internát SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach. Projekt za vyše 2,2 milióna eur je financovaný z eurofondov, NSK prispel na obnovu sumou približne 180.000 eur. Takmer 800.000 eur je alokovaných na modernizáciu SOŠ služieb v Leviciach. V Šali pokračuje obnova vyhorenej maštale SOŠ chovu koní a služieb za vysúťaženú sumu 273.000 eur.
Polovica minuloročných projektov bola dokončená, ďalšie prešli do fázy realizácie alebo verejného obstarávania. V Topoľčanoch je aktuálne pripravená komplexná modernizácia internátu Strednej odbornej školy (SOŠ) agrotechnickej. Projekt za viac ako 1,6 milióna eur je financovaný z eurofondov, kraj ho dofinancuje sumou vo výške takmer 130.000 eur.
Pokračuje obnova stien budovy a strechy internátu Spojenej školy na Slančíkovej ulici v Nitre, rekonštrukciou prejde aj elektroinštalácia. Pripravený je projekt obnovy budovy SOŠ techniky a služieb na Cintorínskej ulici v hodnote 1,4 milióna eur. Do modernizácie SOŠ veterinárnej kraj investuje viac ako 300.000 eur, vrátane výstavby nového športového areálu a modernizácie technologického vybavenia. Do nitrianskych stredných škôl smerujú viac ako tri milióny eur.
Po 70 rokoch prechádza kompletnou obnovou internát SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach. Projekt za vyše 2,2 milióna eur je financovaný z eurofondov, NSK prispel na obnovu sumou približne 180.000 eur. Takmer 800.000 eur je alokovaných na modernizáciu SOŠ služieb v Leviciach. V Šali pokračuje obnova vyhorenej maštale SOŠ chovu koní a služieb za vysúťaženú sumu 273.000 eur.