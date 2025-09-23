< sekcia Regióny
Nitriansky kraj dofinancuje rozvojové agentúry
Návrh predložil poslanec Daniel Balko, podľa ktorého plnia RRA dôležitú úlohu pri čerpaní fondov Európskej únie (EÚ).
Autor TASR
Nitra 23. septembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) dofinancuje činnosť regionálnych rozvojových agentúr (RRA) a zároveň zníži ich administratívnu náročnosť. Nové opatrenia, ktoré majú zefektívniť činnosť agentúr, schválilo krajské zastupiteľstvo na svojom pondelkovom (22. 9.) rokovaní.
Návrh predložil poslanec Daniel Balko, podľa ktorého plnia RRA dôležitú úlohu pri čerpaní fondov Európskej únie (EÚ). Agentúry sídlia v každom okrese NSK, ich úlohou je pomáhať predovšetkým obciam pri informovaní a príprave projektov. Podľa Balka však aktuálne bojujú s veľkou administratívnou záťažou a podfinancovaním. „Preto som rád, že Zastupiteľstvo NSK schválilo dofinancovanie týchto asistenčných centier v siedmich okresoch kraja celkovou sumou 60.000 eur,“ skonštatoval Balko.
Vlani dostali RRA na svoju činnosť sumu 260.000 eur. Tento rok to bolo 130.000 eur, ktoré im boli vyplatené v júni. „Tým sa niektoré agentúry dostali do vážnych problémov, ktoré sa týkali aj udržania personálu. Veľký objem prác, ktoré vykonávali, ich zamestnával v maximálnej miere a neumožňoval im vykonávať činnosti, ktorými by si mohli privyrobiť na svoje fungovanie. RRA sa pritom podieľali na takmer všetkých projektoch, ktoré boli úspešné pri získavaní financií z EÚ. Aj vďaka tomuto je NSK úspešný v schopnosti čerpať financie z Programu Slovensko. Preto je dofinancovanie a podpora činnosti týchto asistenčných centier dôležitá,“ dodal Balko.
Podľa podpredsedu NSK Jozefa Stankovského má kraj v súčasnosti 78-percentné čerpanie európskych fondov. „Myslím, že je to aj vďaka fungovaniu RRA,“ zhrnul. „Aktuálne sme v čerpaní týchto zdrojov najlepší zo všetkých samosprávnych krajov. Znamená to, že je celý proces nastavený dobre a verím, že si prvenstvo udržíme,“ dodal predseda NSK Branislav Becík.
