Nitriansky kraj dokončil výstavbu nového úseku cyklomagistrály
Novovybudovaný úsek sa končí za mostom v Nesvadoch v blízkosti termálneho kúpaliska.
Autor TASR
Nové Zámky 21. marca (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) dokončil výstavbu nového úseku Ponitrianskej cyklomagistrály. Oficiálne ju otvorili v sobotu slávnostným prestrihnutím pásky na tlačovom brífingu v Nových Zámkoch. Úsek dlhý 7,4 kilometra prepája Nové Zámky a Nesvady v okrese Komárno.
Trasa vedie po ľavostrannej ochrannej hrádzi riek Nitra a Stará Nitra. Má asfaltový povrch so šírkou tri metre, čo podľa NSK poskytuje bezpečný a komfortný pohyb cyklistov aj rekreačných športovcov. „Keď sa človek ide previezť na bicykli alebo vyrazí s rodinou do prírody, hneď vidí, aké dôležité sú bezpečné a kvalitné cyklotrasy,“ uviedol predseda NSK Branislav Becík.
Novovybudovaný úsek sa končí za mostom v Nesvadoch v blízkosti termálneho kúpaliska. Podľa tamojšieho primátora Zoltána Molnára môže cyklotrasa podporiť cestovný ruch v regióne. „Veríme, že aj vďaka nej sa zvýši návštevnosť nášho kúpaliska a región ešte viac ožije,“ uviedol.
Súčasťou projektu sú aj bezpečnostné a monitorovacie prvky. Na križovaní s cestou tretej triedy je zabudované výstražné osvetlenie a cyklotrasu dopĺňa „cyklosčítač“, ktorý umožňuje sledovať jej využívanie. „Prvé údaje naznačujú, že si trasa rýchlo získava popularitu. Počas úvodných teplejších víkendov ňou prešlo takmer 900 cyklistov,“ doplnil Becík.
Projekt je prvou časťou druhej etapy Ponitrianskej cyklomagistrály. Celkové náklady na výstavbu presiahli 3,19 milióna eur, pričom financovanie bolo zabezpečené najmä z plánu obnovy a odolnosti. NSK pripravuje aj nadväzujúci úsek Nesvady - Martovce s dĺžkou približne 7,7 kilometra.
Cyklotrasy budované z plánu obnovy a odolnosti sú určené najmä na každodenné dochádzanie do práce, škôl či za službami a majú vytvárať alternatívu k individuálnej automobilovej doprave. Podľa podpredsedu NSK a primátora Nových Zámkov Otokara Kleina má projekt potenciál ďalšieho rozšírenia. „Našim cieľom je, aby sme cyklotrasu z Nových Zámkov do budúcna ťahali nielen smerom k Váhu, ale aj na Šurany,“ skonštatoval Klein.
