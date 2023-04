Nitriansky kraj hľadá budovu pre úradníkov, zverejnil inzerát

Nitra 25. apríla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) hľadá novú budovu pre svoje sídlo. Podľa inzerátu, ktorý zverejnil na sociálnych sieťach, má záujem kúpiť v Nitre administratívne priestory pre 300 zamestnancov.



Budova má mať minimálne 4000 štvorcových metrov, aby v nej bol priestor na kancelárie, zasadacie miestnosti, klientske centrum, reprezentatívne priestory, ale aj serverovne či sklady. Kraj vyžaduje aj bezbariérový prístup, výťahy, minimálne 35 parkovacích miest a dostupnosť verejnou dopravou. "Ponuky je možné elektronicky doručiť do 12. mája do 12.00 h. V rovnakom čase musia byť doručené aj listinné ponuky," uvádza sa v inzeráte.



Úrad NSK v súčasnosti sídli vo viacerých budovách v Nitre, väčšina úradníkov má svoje kancelárie v prenajatej budove na Rázusovej ulici. Podľa vyjadrení viacerých poslancov pracujú natlačení a v nevyhovujúcich podmienkach.



NSK vynaložil na náklady súvisiace s umiestnením svojich úradníkov už státisíce eur. Ako sa konštatuje v správe, o ktorej pred časom rokovalo krajské zastupiteľstvo, NSK od roku 2012 do konca roka 2019 zaplatil za prenájom kancelárskych priestorov na Rázusovej ulici v Nitre vyše 940.000 eur. Ďalších takmer 570.000 eur stála projektová dokumentácia k novej budove na Slančíkovej ulici v Nitre. K jej výstavbe však nikdy nedošlo, pretože ešte v roku 2012 polícia obvinila sedem osôb z machinácií pri verejnom obstarávaní na zhotoviteľa. Odvtedy sa kraj k projektu nevrátil.



Ďalšie peniaze stáli NSK súdne spory so spoločnosťou GAP REAL. Kraj sa s firmou súdil pre budovu, ktorú GAP REAL postavil pre Úrad NSK na základe zmluvy podpísanej bývalým podpredsedom NSK Miklósom Fehérom. Kraj právoplatnosť zmluvy spochybnil a do postavenej budovy na Palárikovej ulici v Nitre odmietol svoj úrad presťahovať. Súdny spor stál NSK takmer 260.000 eur.