Nitriansky kraj hľadá najkrajší záber z regiónu

Nitra 8. augusta (TASR) – Profesionálni aj amatérski fotografi sa môžu do konca septembra prihlásiť do súťaže, ktorú vyhlásil Nitriansky samosprávny kraj (NSK) prostredníctvom internetového portálu regionnitra.sk. Zapojiť sa môžu fotografiami, ktoré zachytávajú krásy nitrianskeho regiónu.



Súťažiť sa bude v kategóriách potulky krajom, región na bajku a tradície v regióne. „Posielať môžu digitálne fotografie, ale aj fotky naskenované z kinofilmu, musia byť vo vysokom rozlíšení. Víťazom sa stáva fotografia, ktorú vyberie odborná porota, hlavnou cenou je kvalitný notebook,“ oznámili organizátori súťaže.



Podľa pravidiel môže poslať jeden autor maximálne päť fotiek, ktoré musia byť nasnímané na území Nitrianskeho kraja. „Súťažné fotografie je potrebné zaslať do 30. septembra, odborná porota ich vyhodnotí 15. októbra,“ pripomenuli organizátori.