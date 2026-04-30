Štvrtok 30. apríl 2026
Nitriansky kraj hľadá najúspešnejších športovcov za rok 2025

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Nitra 30. apríla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) plánuje oceniť najúspešnejších športovcov za rok 2025. Kraj aktuálne vydal výzvu, v rámci ktorej je možné navrhovať osobnosti, ktoré si cenu zaslúžia.

Ako uviedol NSK, cieľom je poukázať na mimoriadne úspechy športovcov a osobností pôsobiacich v oblasti športu. „Nominovať na ocenenie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2025 môžu telovýchovné jednoty, športové kluby, ale aj široká verejnosť. Hlavnou podmienkou ich nominovania je pôsobnosť daného športovca alebo klubu na území kraja,“ pripomenul NSK.

Návrhy na ocenenie je možné predložiť do 18. mája. Ceny sa budú udeľovať v kategóriách jednotlivci seniori a juniori, kolektívy seniori a juniori, zdravotne znevýhodnení športovci, združenie technických a športových činností, tréneri a Cena predsedu NSK - Ďakovný list za celoživotný prínos v oblasti športu.

Komisia bude o ocenených rozhodovať na základe stanovených kritérií. „Slávnostné oceňovanie najúspešnejších športovcov a kolektívov za rok 2025 je naplánované na 22. júna v priestoroch Koncertnej sály Župného domu v Nitre,“ doplnil NSK.
