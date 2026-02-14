< sekcia Regióny
Nitriansky kraj hľadá využitie pre dve nefunkčné železničné trate
Ministerstvo ponúklo kraju na ďalšie využitie nepoužívané trate Zbehy - Radošina a Komárno - Kolárovo.
Autor TASR
Nitra 14. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zvažuje možnosti na využitie dvoch nefunkčných železničných tratí. Ako uviedol Úrad NSK, s ponukou na diskusiu prišla Sekcia železničnej dopravy a dráh na Ministerstve dopravy SR.
Ministerstvo ponúklo NSK na ďalšie využitie nepoužívané trate Zbehy - Radošina a Komárno - Kolárovo. „Možné riešenia spočívajú v obnove dopravnej obslužnosti pod gesciou samosprávneho kraja. Ten bude v prípade realizácie manažérom celej infraštruktúry, prípadne železničným podnikom. Ďalším riešením je transformácia trate na multifunkčný koridor, predovšetkým pre nemotorovú dopravu, napríklad cyklistiku, dreziny či pešiu turistiku,“ priblížil Úrad NSK.
Podľa podpredsedu NSK Jozefa Stankovského nevyužívaná trať Zbehy - Radošina má dobrý potenciál v oblasti rozvoja cestovného ruchu. „Je možné uvažovať aj o obnove železničnej dopravy v kontexte dochádzania za prácou do spoločnosti Jaguar Land Rover v Nitre. Na stole je tiež možnosť využitia tejto trate na premávku cyklodrezín a zážitkové turistické využitie. Napríklad pri preprave do pohoria Považský Inovec, čo má veľký potenciál,“ povedal Stankovský.
Železničná trať Kolárovo - Komárno je podľa Úradu NSK v nevyhovujúcom technickom stave. „Jej ďalšie využite je len na výstavbu cyklotrasy, prípadne koridoru pre pešiu turistiku. NSK vyslovil záujem o ďalšie rokovania s ministerstvom dopravy, na ktorých budú poskytnuté informácie o využití tratí a podrobnejšie informácie o technickom stave železničnej trate, vrátane jej telesa, násypov a umelých stavieb,“ doplnil Úrad NSK.
Ministerstvo ponúklo NSK na ďalšie využitie nepoužívané trate Zbehy - Radošina a Komárno - Kolárovo. „Možné riešenia spočívajú v obnove dopravnej obslužnosti pod gesciou samosprávneho kraja. Ten bude v prípade realizácie manažérom celej infraštruktúry, prípadne železničným podnikom. Ďalším riešením je transformácia trate na multifunkčný koridor, predovšetkým pre nemotorovú dopravu, napríklad cyklistiku, dreziny či pešiu turistiku,“ priblížil Úrad NSK.
Podľa podpredsedu NSK Jozefa Stankovského nevyužívaná trať Zbehy - Radošina má dobrý potenciál v oblasti rozvoja cestovného ruchu. „Je možné uvažovať aj o obnove železničnej dopravy v kontexte dochádzania za prácou do spoločnosti Jaguar Land Rover v Nitre. Na stole je tiež možnosť využitia tejto trate na premávku cyklodrezín a zážitkové turistické využitie. Napríklad pri preprave do pohoria Považský Inovec, čo má veľký potenciál,“ povedal Stankovský.
Železničná trať Kolárovo - Komárno je podľa Úradu NSK v nevyhovujúcom technickom stave. „Jej ďalšie využite je len na výstavbu cyklotrasy, prípadne koridoru pre pešiu turistiku. NSK vyslovil záujem o ďalšie rokovania s ministerstvom dopravy, na ktorých budú poskytnuté informácie o využití tratí a podrobnejšie informácie o technickom stave železničnej trate, vrátane jej telesa, násypov a umelých stavieb,“ doplnil Úrad NSK.