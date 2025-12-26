< sekcia Regióny
Nitriansky kraj investoval do polikliník, ambulancií i pohotovosti
V rámci takzvaných mäkkých projektov zriadil kraj aj cvičnú lekáreň v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Nitre, ktorá slúži pre odborné vyučovanie žiakov.
Autor TASR
Nitra 26. decembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v priebehu roka 2025 prerozdelil na podporu a rozvoj zdravotníctva takmer 250.000 eur formou dotácií. Ako informoval, v krajských poliklinikách sa okrem toho rekonštruovalo i modernizovalo prístrojové vybavenie, obnoviť sa podarilo aj službu detskej pohotovosti v Šali.
NSK vyčlenil financie aj na dotácie do zdravotníckych zariadení a na podporu štartu začínajúcich lekárov. Sumu 240.000 eur rozdelil kraj napríklad na ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ktorá slúži na zriadenie novej alebo prebratie už fungujúcej ambulancie. „Ďalšou oblasťou podpory sú agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a domy ošetrovateľskej starostlivosti, hospice a mobilné hospice či príspevok na vytvorenie nového lekárskeho pracovného miesta a podporu bývania pre rezidentov,“ povedal predseda NSK Branislav Becík.
Ako pripomenul, NSK spustil tiež prípravu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu strechy a kúrenia na poliklinike v Topoľčanoch. Kraj okrem toho zrekonštruoval aj polikliniku v Šali za viac ako 650.000 eur. Opravená bola strecha, infraštruktúra a na jednom z pavilónov bola zmodernizovaná a zateplená fasáda, vybudoval sa i nový nadjazd pre sanitky. „Ešte začiatkom roka sa NSK podarilo v Šali obnoviť detskú lekársku pohotovosť, ktorej pred časom vypršala licencia od Ministerstva zdravotníctva SR,“ uviedol Becík.
V júni Zastupiteľstvo NSK schválilo tiež memorandum o spolupráci s mestom Šurany a ďalšími 22 obcami v regióne. „Zabezpečíme tak dostupnejšie, ľahšie prepojené a adresnejšie sociálno-zdravotné služby pre obyvateľov. Súčasťou projektu je aj nová pracovná skupina zložená zo zástupcov obcí, kraja, zdravotníkov, poskytovateľov služby aj odborníkov. Tá koordinuje také činnosti, ako je zavedenie terénnych sestier, telemedicíny, poradenstva a objednávacích systémov,“ vysvetlil Becík.
Kraj podľa jeho slov v roku 2025 investoval aj do zvyšovania kvality služieb vo všeobecných a špecializovaných ambulanciách. Pre NSK bola Ministerstvom zdravotníctva SR vyčlenená alokácia v sume takmer 3,5 milióna eur. „Okrem toho získala Mestská poliklinika v Šuranoch ako jediná v Nitrianskom kraji nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci budovania regionálneho centra integrovanej starostlivosti. Toto centrum v hodnote takmer tri milióny eur vznikne vďaka príspevku z Programu Slovensko a zo štátneho rozpočtu SR,“ doplnil Úrad NSK.
V rámci takzvaných mäkkých projektov zriadil kraj aj cvičnú lekáreň v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Nitre, ktorá slúži pre odborné vyučovanie žiakov. „Tento moderný priestor je určený pre študijné odbory farmaceutický laborant a farmaceutická laborantka,“ dodal predseda NSK.
