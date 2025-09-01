< sekcia Regióny
Nitriansky kraj investuje do obnovy škôl vyše deväť miliónov eur
Podľa predsedu NSK Branislava Becíka sa vďaka investíciám mnohé školy počas leta zmenili a zmodernizovali.
Autor TASR
Nitra 1. septembra (TASR) - Do stredných škôl v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) smerujú investície v hodnote viac ako deväť miliónov eur. Ako informoval NSK, počas letných mesiacov sa v stredných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti modernizovali a rekonštruovali priestory. Obnova bude pokračovať aj počas školského roka 2025/2026.
„Viaceré väčšie investície sú v procese verejného obstarávania či vyhodnocovania dodávateľských ponúk. Cieľom rekonštrukcií, ktoré sú financované z prostriedkov NSK i európskych fondov, je zvýšiť bezpečnosť, komfort aj energetickú efektívnosť v stredoškolskom prostredí,“ pripomenul NSK.
Podľa predsedu NSK Branislava Becíka sa vďaka investíciám mnohé školy počas leta zmenili a zmodernizovali. „Kvalitné vzdelávanie nezačína len učebnicami či technológiami, ale aj prostredím, v ktorom sa študenti denne pohybujú. Musí byť nielen funkčné, ale aj bezpečné, moderné a motivujúce. Verím, že každé euro, ktoré sme vložili alebo ešte vložíme do našich škôl, sa nám vráti v podobe vzdelaných, sebavedomých a hodnotovo ukotvených mladých ľudí,“ skonštatoval Becík.
NSK je zriaďovateľom 55 stredných škôl. Na viacerých z nich vznikli nové študijné odbory. Zamerané sú napríklad na poľnohospodársky manažment, životné prostredie či záhradnícku výrobu a služby, ale aj na informatiku, umelú inteligenciu, kyberbezpečnosť a analýzu dát. „Nitriansky samosprávny kraj zároveň posilňuje duálne vzdelávanie. V uplynulom školskom roku sa doň zapojilo vyše 1000 žiakov a 213 zamestnávateľov,“ povedal vedúci odboru školstva, mládeže a športu Úradu NSK József Kürti.
V NSK zriadili aj nové elokované pracoviská stredných škôl, ktoré vznikli vo väzniciach. V Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová sa od nového školského roka vyučuje odbor kaderníčka, vo väznici v Želiezovciach zase odbor poľnohospodár - mechanizácia. „Každý z odborov je určený pre 12 odsúdených a prebieha dennou formou priamo v priestoroch oboch spomenutých ústavov. Dopĺňajú tak odbor cukrár, ktorý vo väznici v Nitre funguje už od roku 2023,“ doplnil Kürti.
