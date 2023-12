Nitriansky kraj má schválený rozpočet na 2024 vo výške 273 mil. eur

Nitra 11. decembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) bude v roku 2024 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, kde príjmy i výdavky dosiahnu sumu 273.068.918,97 eura. Budúcoročný rozpočet v pondelok schválili poslanci Zastupiteľstva NSK.



Podľa slov riaditeľa Úrad NSK Petra Privalinca bol rozpočet kraja na rok 2024 zostavovaný na základe daňovej prognózy ministerstva financií z júna 2023. "Je to hlavný východiskový bod pri zostavovaní rozpočtu. Táto prognóza je nepriaznivá, pretože sa odvíja od daňových príjmov, ktoré tvoria 60 percent príjmov rozpočtu. A tu je prognózovaný pokles," skonštatoval Privalinec.



Ako pripomenul, napĺňanie krajského rozpočtu komplikujú viaceré faktory. "Je to vládou schválený daňovú bonus, ktorý je kompenzovaný daňou z príjmov právnických osôb, ale nie v plnej výške. Takže už tu máme prvé rozpočtové výdavky. Taktiež prudký nárast obligatórnych výdavkov a to je valorizácia miezd. Ďalším ohrozením je síce klesajúca, ale stále prítomná inflácia," skonštatoval Privalinec. Kraj aj z týchto dôvodov musel pristúpiť k niektorým korekciám vo výdavkovej časti rozpočtu. "Bolo to nutné, keďže sme mali požiadavky o 20 miliónov eur nad rámec rozpočtu," doplnil.



Budúcoročný rozpočet NSK v hodnote viac ako 273 miliónov eur je tak v konečnom dôsledku o vyše 27,5 milióna nižší ako v roku 2023, keď kraj pripravil rozpočet v hodnote 300.659.439,19 eura. Podľa predsedu NSK Branislava Becíka bolo plánovanie budúcoročného hospodárenia kraja v súčasných podmienkach mimoriadne náročné. "Všetky samosprávy aj mestá a obce museli doslova čarovať, aby mali vyrovnané rozpočty. K celému procesu sme pristupovali veľmi zodpovedne a rok 2024 nás nemôže ničím zaskočiť, ale iba milo prekvapiť. Pretože sme vychádzali z predikcií, ktoré boli veľmi zlé, no napriek tomu si myslím, že sa nám parametre rozpočtu podarilo veľmi dobre nastaviť," povedal Becík.