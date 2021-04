Nitriansky kraj mení pravidlá pre poskytovanie dotácií

Nitra 7. apríla (TASR) – Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) zmenili všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o poskytovaní dotácií. Schválením nových pravidiel vyšli v ústrety žiadateľom, ktorým epidemiologické opatrenia zabránili zorganizovať kultúrne podujatia.



Podľa nových pravidiel už organizátori nebudú musieť zrealizovať celý projekt, na ktorý od kraja dostali dotáciu. „Týka sa to tých prípadov, kedy prijímateľ nemohol vykonať všetky aktivity v dôsledku vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Ide aj o prípady, kedy nie je možné realizovať projekt ani v náhradnom termíne,“ vysvetlila riaditeľka Úradu NSK Helena Psotová.



Kraj vyšiel poberateľom dotácií v ústrety aj pri zjednodušení ich účtovného vyhodnotenia. „Vzhľadom na pandemickú situáciu nie je možné zabezpečiť osobné vyúčtovanie, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia. Preto sme navrhli, aby ho opätovne bolo možné vykonať elektronicky. Je v tom zahrnuté aj zjednodušenie podpisovania takéhoto elektronického vyúčtovania,“ uviedla Psotová.



Nové podmienky, ktoré reagujú na pandemickú situáciu a uľahčia život žiadateľom o dotácie, ocenili viacerí krajskí poslanci. „Bolo to naozaj potrebné. Som rád, že sa tieto nové pravidlá dostali do VZN. Poteší to občianske združenia, folklórne súbory a ďalšie subjekty. Každopádne to vítam,“ dodal poslanec Karol Gerhát.