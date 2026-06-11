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Štvrtok 11. jún 2026
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Nitriansky kraj modernizuje cesty, opravy sa dotknú týchto okresov

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Predseda NSK Branislav Becík pripomenul, že kraj pripravuje aj ďalšie investície do regionálnej cestnej infraštruktúry.

Autor TASR
Zlatná na Ostrove 11. júna (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pokračuje v modernizácii regionálnych komunikácií. V spolupráci s Regionálnou správou a údržbou ciest Nitra začína s projektom zvyšovania bezpečnosti na cestách II. a III. triedy.

Ako NSK informoval, rekonštrukcie sa zrealizujú na piatich úsekoch v okresoch Levice, Nitra, Topoľčany, Nové Zámky a Komárno a potrvajú do konca leta. „Prvé práce sa začali vo štvrtok na ceste III/1461 v intraviláne obce Zlatná na Ostrove v okrese Komárno. Súčasťou modernizácie bude výmena poškodených a opotrebovaných asfaltových vrstiev, lokálne opravy podložia, úprava krajníc, čistenie priekop a priepustov či obnova dopravných prvkov,“ uviedol NSK.

Modernizáciou prejdú úseky Sikenica - Lontov v okrese Levice, Janíkovce - Nitra v okrese Nitra, Malé Bedzany - Veľké Bedzany v okrese Topoľčany, Gbelce - Diva v okrese Nové Zámky a Zlatná na Ostrove v okrese Komárno. Celková dĺžka opravovaných úsekov presiahne 7,8 kilometra. „Doprava bude počas realizácie prác obmedzená len čiastočne, riadená bude dočasným dopravným značením. Postup a rozsah prác bude závisieť od aktuálneho technického stavu komunikácií,“ informoval Marek Horský z Regionálnej správy a údržby ciest Nitra.

Predseda NSK Branislav Becík pripomenul, že kraj pripravuje aj ďalšie investície do regionálnej cestnej infraštruktúry. „Okrem aktuálnych piatich úsekov chystáme ďalšie zvýšenie bezpečnosti ciest II. a III. triedy. Aktuálne je v štádiu verejného obstarávania. Ak sa podarí naplniť všetky technické a administratívne podmienky, plánujeme ho realizovať ešte v tomto roku,“ povedal.

NSK spravuje takmer 500 kilometrov ciest II. triedy a viac ako 1500 kilometrov ciest III. triedy. Ako kraj pred časom informoval, za uplynulých tri a pol roka zmodernizoval viac ako 300 kilometrov komunikácií.
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