< sekcia Regióny
Nitriansky kraj modernizuje cesty, opravy sa dotknú týchto okresov
Predseda NSK Branislav Becík pripomenul, že kraj pripravuje aj ďalšie investície do regionálnej cestnej infraštruktúry.
Autor TASR
Zlatná na Ostrove 11. júna (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pokračuje v modernizácii regionálnych komunikácií. V spolupráci s Regionálnou správou a údržbou ciest Nitra začína s projektom zvyšovania bezpečnosti na cestách II. a III. triedy.
Ako NSK informoval, rekonštrukcie sa zrealizujú na piatich úsekoch v okresoch Levice, Nitra, Topoľčany, Nové Zámky a Komárno a potrvajú do konca leta. „Prvé práce sa začali vo štvrtok na ceste III/1461 v intraviláne obce Zlatná na Ostrove v okrese Komárno. Súčasťou modernizácie bude výmena poškodených a opotrebovaných asfaltových vrstiev, lokálne opravy podložia, úprava krajníc, čistenie priekop a priepustov či obnova dopravných prvkov,“ uviedol NSK.
Modernizáciou prejdú úseky Sikenica - Lontov v okrese Levice, Janíkovce - Nitra v okrese Nitra, Malé Bedzany - Veľké Bedzany v okrese Topoľčany, Gbelce - Diva v okrese Nové Zámky a Zlatná na Ostrove v okrese Komárno. Celková dĺžka opravovaných úsekov presiahne 7,8 kilometra. „Doprava bude počas realizácie prác obmedzená len čiastočne, riadená bude dočasným dopravným značením. Postup a rozsah prác bude závisieť od aktuálneho technického stavu komunikácií,“ informoval Marek Horský z Regionálnej správy a údržby ciest Nitra.
Predseda NSK Branislav Becík pripomenul, že kraj pripravuje aj ďalšie investície do regionálnej cestnej infraštruktúry. „Okrem aktuálnych piatich úsekov chystáme ďalšie zvýšenie bezpečnosti ciest II. a III. triedy. Aktuálne je v štádiu verejného obstarávania. Ak sa podarí naplniť všetky technické a administratívne podmienky, plánujeme ho realizovať ešte v tomto roku,“ povedal.
NSK spravuje takmer 500 kilometrov ciest II. triedy a viac ako 1500 kilometrov ciest III. triedy. Ako kraj pred časom informoval, za uplynulých tri a pol roka zmodernizoval viac ako 300 kilometrov komunikácií.
Ako NSK informoval, rekonštrukcie sa zrealizujú na piatich úsekoch v okresoch Levice, Nitra, Topoľčany, Nové Zámky a Komárno a potrvajú do konca leta. „Prvé práce sa začali vo štvrtok na ceste III/1461 v intraviláne obce Zlatná na Ostrove v okrese Komárno. Súčasťou modernizácie bude výmena poškodených a opotrebovaných asfaltových vrstiev, lokálne opravy podložia, úprava krajníc, čistenie priekop a priepustov či obnova dopravných prvkov,“ uviedol NSK.
Modernizáciou prejdú úseky Sikenica - Lontov v okrese Levice, Janíkovce - Nitra v okrese Nitra, Malé Bedzany - Veľké Bedzany v okrese Topoľčany, Gbelce - Diva v okrese Nové Zámky a Zlatná na Ostrove v okrese Komárno. Celková dĺžka opravovaných úsekov presiahne 7,8 kilometra. „Doprava bude počas realizácie prác obmedzená len čiastočne, riadená bude dočasným dopravným značením. Postup a rozsah prác bude závisieť od aktuálneho technického stavu komunikácií,“ informoval Marek Horský z Regionálnej správy a údržby ciest Nitra.
Predseda NSK Branislav Becík pripomenul, že kraj pripravuje aj ďalšie investície do regionálnej cestnej infraštruktúry. „Okrem aktuálnych piatich úsekov chystáme ďalšie zvýšenie bezpečnosti ciest II. a III. triedy. Aktuálne je v štádiu verejného obstarávania. Ak sa podarí naplniť všetky technické a administratívne podmienky, plánujeme ho realizovať ešte v tomto roku,“ povedal.
NSK spravuje takmer 500 kilometrov ciest II. triedy a viac ako 1500 kilometrov ciest III. triedy. Ako kraj pred časom informoval, za uplynulých tri a pol roka zmodernizoval viac ako 300 kilometrov komunikácií.