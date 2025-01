Nitriansky kraj neplánuje až do roku 2031 zvyšovať cenu cestovného

Nitra 14. januára (TASR) - Cestujúci v prímestskej autobusovej doprave v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) budú aj v tomto roku cestovať za rovnaké ceny lístkov ako vlani. Informoval o tom Úrad NSK.



Ako uviedol, dopravnú obslužnosť v celom kraji zabezpečuje až do roku 2031 dopravca Arriva na Slovensku. "Do tohto obdobia budú mať ľudia garantované ceny cestovných lístkov, ktoré sa nebudú zdražovať. Nezmení to ani inflácia. Nemenná zostáva aj aktuálna výška cestovného pre všetkých seniorov, ktorí cestujú za jednotnú cenu 30 centov po celom kraji," doplnil úrad.



NSK v roku 2025 vynaloží na verejnú autobusovú dopravu takmer 32,5 milióna eur. "V tejto sume sú zahrnuté financie na prímestskú dopravu i zavádzanie integrovanej dopravy. V tomto roku tiež vyčleníme z rozpočtu 346.098 eur na založenie a činnosť podniku Integrovaná doprava NSK," pripomenul Úrad NSK.