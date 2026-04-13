< sekcia Regióny
Nitriansky kraj ocenil najlepších pedagógov stredných škôl a gymnázií
Autor TASR
Nitra 13. apríla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) ocenil najlepších pedagogických zamestnancov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Ocenenia si v pondelok prevzalo 28 laureátov v troch kategóriách - pedagogickí zamestnanci gymnázií, pedagogickí zamestnanci stredných odborných škôl a riaditelia stredných škôl, informoval NSK.
Ocenenia udeľuje kraj pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý si každoročne pripomíname v závere marca. Učitelia, pedagógovia a riaditelia gymnázií a stredných odborných škôl ich získavajú za dlhoročnú prácu, profesionálny prístup a prínos pre vzdelávanie mladej generácie.
NSK zohľadňuje ich pedagogickú činnosť, angažovanosť v mimoškolských aktivitách, inovatívny prístup k výučbe aj schopnosť motivovať a viesť žiakov. „Byť učiteľom neznamená len odovzdávať vedomosti, ale formovať charakter a hodnoty mladých ľudí. Možno si študenti nepamätajú každú poučku, ale pamätajú si, kto im veril, keď sami pochybovali,“ povedal predseda NSK Branislav Becík.
Zdôraznil, že význam učiteľskej práce sa naplno ukazuje až s odstupom času. „Vaša práca sa nedá vyčísliť tabuľkou. Jej výsledky vidíme o roky neskôr - v rozhodnutiach, hodnotách a charaktere ľudí, ktorých ste formovali,“ skonštatoval Becík.
