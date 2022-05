Nitriansky kraj ocenil zdravotníkov a zdravotnícke organizácie

Nitra 19. mája (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vo štvrtok udeľoval ceny Zdravotník roka NSK za rok 2021. V rámci jubilejného 10. ročníka oceňovania však výnimočne nedostali ceny jednotlivci, ale celé zdravotnícke kolektívy. "Chceli sme ich takto odmeniť za ich obetavú prácu počas pandémie ochorenia COVID-19," informovala hovorkyňa predsedu NSK Oľga Prekopová.



Predseda NSK Milan Belica a krajský lekár Ľubomír Ševčík udelili ocenenie celkovo 13 subjektom. Sú medzi nimi fakultné nemocnice v Nitre a Nových Zámkoch, regionálne nemocnice v Leviciach, Topoľčanoch a Zlatých Moravciach i Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor.



Ocenenia NSK si v Župnom dome v Nitre prevzali aj viaceré stavovské zdravotnícke organizácie. Je medzi nimi Asociácia súkromných lekárov SR i regionálne komory združujúce lekárov, sestry a pôrodné asistentky i lekárnikov. Cenu získali aj pracovníci Krajského operačného strediska záchrannej a zdravotnej služby v Nitre.



NSK udeľoval ceny Zdravotník roka po dvojročnej pandemickej prestávke. "Bola to práve pandémia, ktorá dostala zdravotníkov pod extrémny tlak. Máte za sebou dva roky, keď bolo treba reprofilizovať lôžka, zápasiť s nedostatkom personálu i vybavenia. Máte za sebou tisícky hodín v maskách a v overaloch, pri očkovaní, testovaní a zdravotnej starostlivosti, keď sa mnohí museli vyrovnať so zomieraním svojich pacientov, ale aj kolegov. Boli ste často konfrontovaní so zložitou situáciou a často sa vám nedostalo vďaky. Patrí vám úcta a poďakovanie," uviedol v príhovore k zdravotníkom predseda NSK.