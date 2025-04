Nitriansky kraj odovzdal Cabajský most do predčasného užívania

Nitra 30. apríla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v stredu popoludní odovzdal po rekonštrukcii do predčasného užívania Cabajský most v Nitre. Frekventované premostenie ponad železnicu je privádzačom na rýchlostnú cestu R1.



Ako informoval NSK, na most sa po rozsiahlej oprave vracia aj kamiónová doprava nad 20 ton, ktorá v posledných rokoch prechádzala centrom Nitry. S prácami na vyše 50 metrov dlhom moste sa začalo na začiatku minulého leta s cieľom zlepšiť jeho technický stav. „V uplynulých mesiacoch zhotoviteľ zrealizoval v niekoľkých etapách kompletnú výmenu mostného zvršku aj terénne úpravy v bezprostrednom okolí mosta. Uskutočnila sa aj výmena asfaltu vrátane izolácie a zrealizovalo sa aj nové dopravné značenie. Vymenili sa mostné závery a osadili nové oceľové zábradlia, merač teploty a IP kamera. Rekonštrukciou prešli aj stĺpy verejného osvetlenia,“ uviedol NSK.



Ako pripomenul predseda NSK Branislav Becík, celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli sumu 1,7 milióna eur, projekt bol financovaný zo zdrojov Európskej únie. „Ide o 40-ročný most, ktorý doteraz nebol opravovaný. Po viac ako troch rokoch intenzívnej práce ho dnes odovzdávame verejnosti. Verím, že to ocenia aj obyvatelia krajského mesta Nitra, pretože podstatná časť nákladnej dopravy bude z centra mesta presmerovaná na tento most a potom ďalej na cestu R1,“ uviedol Becík.



Podľa jeho slov ide v poradí o 57. most, ktorý sa v kraji podarilo opraviť, a s dvojmesačným predstihom ho odovzdali do užívania. „Začali sme s opravami mostov a pokračujeme cestami. Cesty druhej triedy budeme mať tento rok kompletne hotové, čakajú nás posledné dva úseky s celkovou dĺžkou 45 kilometrov. Následne prejdeme na opravy ciest tretej triedy,“ skonštatoval Becík. Ako doplnil, NSK má na tento rok pripravené rekonštrukcie 29 mostov. „Do konca roka 2026 chceme odovzdať našej verejnosti do 100 mostov, ktorých opravy NSK momentálne pripravuje, a pri niektorých sme už v štádiu opráv,“ priblížil Becík.



Na otvorení Cabajského mosta sa zúčastnil aj minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), ktorý ocenil postup NSK pri opravách krajských komunikácií. „Veľmi intenzívne monitorujeme stav mostov na Slovensku a naozaj sa snažíme pomôcť, kde sa dá. Chcel by som oceniť NSK a dať ho za príklad aj ostatným krajom. Mali by rovnako pristupovať ku svojej infraštruktúre, ktorú majú zverenú v správe. Vidíme, že sa to dá. Nemôžeme sa tváriť, že po 20 rokoch od vzniku vyšších územných celkov sme zrazu zistili, že spravujeme mosty. Keď ich majú samosprávne kraje 20 rokov v správe, tak sa o ne musia starať, monitorovať ich stav a následne svoju infraštruktúru aj opravovať,“ zdôraznil Ráž.