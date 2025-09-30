< sekcia Regióny
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Nový most na ceste III/1543 uľahčí dopravu a zlepší jej plynulosť.
Autor TASR
Starý Hrádok 30. septembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) odovzdal v utorok do prevádzky most v Starom Hrádku. Ako pripomenul Úrad NSK, ide o prvý z ôsmich rekonštruovaných mostov v Levickom okrese.
Starý most nad potokom Podlužianka nahradil nový. Je širší a umožňuje aj obojsmernú premávku. Viac ako polročná rekonštrukcia mosta bola dokončená s mesačným predstihom. „Nič nám už nebráni v tom, aby sme mohli most v Starom Hrádku odovzdať verejnosti do predčasného užívania,“ povedal predseda NSK Branislav Becík.
Zhotoviteľ v rámci prestavby vybudoval nové plošné základy a betónové opory. Na tie boli osadené nosníky s rímsami ukončené novým asfaltovým povrchom vrátane zvodidiel a trvalého dopravného značenia. Úpravou prešlo aj koryto potoka v tesnej blízkosti nového mostného objektu. „Most spĺňa najmodernejšie technické normy. Pri práci sme využili materiály a technológie, ktoré predĺžia životnosť konštrukcie,“ uviedol stavbyvedúci Michal Paškaj.
Prestavba mosta sa začala ešte v marci 2025, keď zhotoviteľ stavebných prác kompletne odstránil pôvodné 77-ročné premostenie, ktorého technický stav bol zaradený do stupňa V., teda zlý. „Odborníci tu zistili rozpad betónu na viacerých miestach. Most preto nespĺňal podmienky premostenia na ceste tretej triedy. Rekonštrukcia bola nutná aj z dôvodu zaťažiteľnosti a rozšírenia mosta vrátane rozšírenia priľahlého úseku cesty,” informoval Matej Takáč z Odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Nový most na ceste III/1543 uľahčí dopravu a zlepší jej plynulosť. „Na základe výsledkov sčítania dopravy prešlo pred rekonštrukciou daným úsekom za 24 hodín 409 nákladných vozidiel a autobusov, 3208 osobných áut a 15 motocyklov. Bolo treba urýchlene konať. Most nebol v najlepšej kondícii, preto ho bolo nutné zrekonštruovať,“ doplnil Becík.
Prestavba mosta stála viac ako 600.000 eur. Väčšina z nákladov však bude refinancovaná z európskych zdrojov. „Tento rok chceme dokončiť ďalších päť nových mostov. Nachádzajú sa v Malých Ripňanoch, Hornom Piali, Bohuniciach, Tešmáku a v Hajnej Novej Vsi. Do konca roka 2026 by malo byť v celom kraji zmodernizovaných spolu 107 mostov na cestách druhej a tretej triedy,“ dodal Becík.
