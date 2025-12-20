< sekcia Regióny
Nitriansky kraj odovzdal do užívania nový most v Hajnej Novej Vsi
Technický stav pôvodného 89-ročnho mosta bol hodnotený stupňom VI, teda ako veľmi zlý, čo obmedzovalo jeho zaťažiteľnosť i bezpečnosť dopravy.
Autor TASR
Hajná Nová Ves 20. decembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v týchto dňoch odovzdal do predčasného užívania nový most v obci Hajná Nová Ves v Topoľčianskom okrese. Ako informovala hovorkyňa NSK Zuzana Vilčeková, náklady na výstavbu mosta dosiahli takmer 300.000 eur.
Nový most nahradil staré premostenie Blesovského potoka na ceste III/1736. Technický stav pôvodného 89-ročnho mosta bol hodnotený stupňom VI, teda ako veľmi zlý, čo obmedzovalo jeho zaťažiteľnosť i bezpečnosť dopravy. „Dlhodobo patril medzi najproblémovejšie mostné objekty v regióne. Jeho stav bol natoľko nevyhovujúci, že neumožňoval bežnú opravu, ale vyžadoval si úplnú prestavbu. Nová konštrukcia je navrhnutá tak, aby spoľahlivo slúžila desaťročia,“ povedala Karina Olejárová z Odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Výstavba nového premostenia začala v závere augusta a trvala štyri mesiace. Zahŕňala kompletnú demoláciu pôvodnej konštrukcie vrátane spodnej stavby. Zhotoviteľ následne vybudoval nový most so železobetónovou konštrukciou, novými oporami a krídlami. Na bočných stranách sú vyhotovené tiež železobetónové rímsy, z ktorých jedna slúži aj ako chodník s protišmykovou úpravou povrchu.
NSK plánuje na budúci rok opraviť a zmodernizovať ďalších 27 mostov na cestách II. a III. triedy. „Naše investície do dopravnej infraštruktúry majú jasný cieľ, a tým je chrániť životy a skvalitňovať každodennú prepravu ľudí v regióne,“ dodal predseda NSK Branislav Becík.
