Nitriansky kraj odovzdal do užívania okružnú križovatku pri Lužiankach

Nitra 17. júna (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) odovzdal do predčasného užívania okružnú križovatku Nitra/Mlynárce - Lužianky. Križovatka je súčasťou dôležitej dopravnej tepny krajských ciest II/513 a III/1677 spájajúcich Nitru, Lužianky a Hlohovec. Prestavba pôvodnej stykovej križovatky trvala necelý rok, informoval predseda NSK Branislav Becík.



Krajská samospráva zaplatila za prestavbu križovatky viac ako 850.000 eur s DPH. Počas štyroch etáp jej realizácie bol preložený metalický kábel i distribučný plynovod. Zhotoviteľ vybudoval oporný múr vrátane nového priepustu pod cestou III/1677, osadil aj zvodidlá v rámci celej stavby. Odfrézované boli pôvodné asfaltové vrstvy jednotlivých častí komunikácií a nahradili sa novým asfaltovým kobercom.



Súčasťou prác bolo vybudovanie prstenca kruhového objazdu i ostrovčekov zo zámkovej dlažby. Zrealizovali sa terénne úpravy, do nových základov boli nainštalované stĺpy verejného osvetlenia. Konečná podoba križovatky bola sfinalizovaná sadovými úpravami s výsadbou zelene a realizáciou trvalého vodorovného a zvislého dopravného značenia.



Výstavbou okružnej križovatky sa výrazne zlepší komfort a bezpečnosť cestovania nielen obyvateľom krajského mesta, ale aj ľuďom z okolitých obcí Lužianky, Zbehy, Čakajovce, Čab či Nové Sady. „Práve v tomto úseku pravidelne kolabovala doprava. V posledných rokoch dosiahla táto oblasť maximálnu vyťaženosť, a to aj z dôvodu rozsiahlej bytovej výstavby v obciach, ktoré sú napojené na tento ťah,“ skonštatoval riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec. Nový kruhový objazd zvládne dopravné zaťaženie v celom frekventovanom úseku, ktorým denne prechádzajú tisíce vodičov, skonštatoval Becík.



NSK spravuje 498 km ciest druhej triedy a 1535 km ciest tretej triedy. V tomto roku prejde opravou 11 úsekov v okresoch Nitra, Levice, Topoľčany, Šaľa, Nové Zámky a Komárno. Krajská samospráva zároveň finalizuje prípravu rekonštrukcie posledných úsekov cesty II/524 Drženice - hranica kraja a II/511 Dolný Ohaj - Hurbanovo (druhá etapa), ktoré plánuje kompletne vynoviť z eurofondov.