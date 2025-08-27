< sekcia Regióny
Nitriansky kraj opraví 11 úsekov ciest v šiestich okresoch
Prvé práce sa začnú už o niekoľko dní. Prioritou je výmena poškodených a opotrebovaných asfaltových vrstiev.
Autor TASR
Nitra 27. augusta (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje rekonštrukciu 11 úsekov ciest II. a III. triedy v šiestich okresoch. Kraj vynaloží na projekt Zvýšenie bezpečnosti na cestách sumu 2,8 milióna eur.
Prvé práce sa začnú už o niekoľko dní. Prioritou je výmena poškodených a opotrebovaných asfaltových vrstiev. „Pôvodné vyfrézujeme a následne natiahneme nový asfaltový koberec. Podľa potreby na jednotlivých úsekoch vyčistíme a následne opravíme cestné priepusty a priekopy, dosypeme krajnice, vymeníme stĺpiky či zvodidlá. Zrekonštruujeme a namaľujeme rímsy i zábradlia. Dopravu na jednotlivých úsekoch obmedzíme len čiastočne. Predpokladaný termín ukončenia prác je záver novembra 2025,“ informoval riaditeľ Regionálnej správy a údržby ciest Nitra Matúš Starovič.
NSK aktuálne spravuje 498 kilometrov ciest II. triedy a viac než 1500 kilometrov ciest III. triedy. „Ich stav je vecou, ktorá sa priamo dotýka každého z nás. Po celom kraji vidieť cestárov, ako opravujú, asfaltujú, čistia priekopy a dávajú cestám nový život. Nie je to ľahká robota, ale robíme ju preto, aby sa ľudia mohli pohybovať po regióne komfortne a bezpečne,“ skonštatoval predseda NSK Branislav Becík.
