Nitriansky kraj opraví most cez Olvár v mestskej časti Šiah v Tešmáku

Šahy 16. júna (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) opraví most cez potok Olvár v mestskej časti Šiah v Tešmáku v okrese Levice. Na dodávateľa prác vyhlásil kraj verejné obstarávanie, do súťaže sa prihlásilo šesť firiem. Vyhrala ponuka s najnižšou hodnotou, ktorá predstavuje 235.559 eur. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Most sa nachádza na komunikácii III/1589. Podľa záverov hlavnej prehliadky mosta je jeho stavebno-technický stav hodnotený ako veľmi zlý. Rok postavenia mostného objektu 1986 sa uvádza na základe mostného listu, predpokladá sa však, že v tomto roku bola realizovaná len jeho rekonštrukcia. Vzhľadom na zlý stav bude existujúci mostný objekt kompletne odstránený a nahradený novou nosnou konštrukciou.