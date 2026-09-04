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Nitriansky kraj opraví most v Malých Ripňanoch
Stavebné práce sa začnú 7. septembra.
Autor TASR
Malé Ripňany 4. septembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje rekonštrukciu mosta na ceste III/1734 v Malých Ripňanoch v okrese Topoľčany. Ako informoval, stavebné práce sa začnú v pondelok 7. septembra.
Most postavený v roku 1971 nad potokom Hlavinka sa nachádza na okraji obce, v smere na Čermany. „Podľa diagnostiky je v VI. stupni stavebno-technického stavu, je teda vo veľmi zlom stave. Z toho dôvodu bude most kompletne odstránený,“ uviedol Úrad NSK.
Nová konštrukcia bude založená na pilótach, ktoré zabezpečia stabilitu premostenia. Upravená bude aj priľahlá komunikácia, koryto potoka a svahy v okolí mosta. Modernizácia potrvá do februára 2027 v závislosti od zimnej stavebnej uzávery. Kraj za rekonštrukciu zaplatí takmer 615.000 eur. „V Malých Ripňanoch začíname v krátkom čase s modernizáciou už druhého mosta. Naším cieľom je postupne modernizovať infraštruktúru v celom kraji,“ doplnil predseda NSK Branislav Becík.
Stavebné práce ovplyvnia aj dopravu v okolí. Motoristi budú od 7. septembra od 6.00 h odklonení na obchádzkovú trasu. „Z cesty III/1734, na ktorej bude vykonaná úplná uzávera, sa odbočí na cestu III/1678 smerom na Veľké Ripňany. Následne sa z cesty II/514 odbočí na cestu III/1706 v smere na Horné Obdokovce. V obci Horné Obdokovce sa z cesty III/1706 pokračuje po ceste III/1681 smerom na Čermany, kde sa v príslušnej križovatke pokračuje na cestu III/1734. V opačnom smere je obchádzková trasa vedená totožne,“ upozornil Úrad NSK.
Most postavený v roku 1971 nad potokom Hlavinka sa nachádza na okraji obce, v smere na Čermany. „Podľa diagnostiky je v VI. stupni stavebno-technického stavu, je teda vo veľmi zlom stave. Z toho dôvodu bude most kompletne odstránený,“ uviedol Úrad NSK.
Nová konštrukcia bude založená na pilótach, ktoré zabezpečia stabilitu premostenia. Upravená bude aj priľahlá komunikácia, koryto potoka a svahy v okolí mosta. Modernizácia potrvá do februára 2027 v závislosti od zimnej stavebnej uzávery. Kraj za rekonštrukciu zaplatí takmer 615.000 eur. „V Malých Ripňanoch začíname v krátkom čase s modernizáciou už druhého mosta. Naším cieľom je postupne modernizovať infraštruktúru v celom kraji,“ doplnil predseda NSK Branislav Becík.
Stavebné práce ovplyvnia aj dopravu v okolí. Motoristi budú od 7. septembra od 6.00 h odklonení na obchádzkovú trasu. „Z cesty III/1734, na ktorej bude vykonaná úplná uzávera, sa odbočí na cestu III/1678 smerom na Veľké Ripňany. Následne sa z cesty II/514 odbočí na cestu III/1706 v smere na Horné Obdokovce. V obci Horné Obdokovce sa z cesty III/1706 pokračuje po ceste III/1681 smerom na Čermany, kde sa v príslušnej križovatke pokračuje na cestu III/1734. V opačnom smere je obchádzková trasa vedená totožne,“ upozornil Úrad NSK.