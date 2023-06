Nitriansky kraj otvoril v Nových Zámkoch Asistenčné centrum podpory

Nitra 30. júna (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) otvoril v Nových Zámkoch svoje prvé Asistenčné centrum podpory. Jeho úlohou bude zabezpečiť dostupnú a flexibilnú poradenskú platformu pre regionálnu samosprávu v okrese, kde budú mať možnosť starostovia a primátori, ale aj podnikateľské subjekty konzultovať oprávnenosť svojich investičných zámerov s odborníkmi v oblasti projektového riadenia pri uplatňovaní politiky súdržnosti EÚ po roku 2020, informovala hovorkyňa NSK Henrieta Prokopová.



Do októbra by malo na území kraja vzniknúť osem asistenčných centier vo všetkých okresných mestách kraja a v Štúrove. Zriadené budú v existujúcich štruktúrach regionálnych rozvojových agentúr (RRA) v kraji. Podporno-poradenskú činnosť budú zabezpečovať odborné kapacity, ktoré sú momentálne zastúpené v jednotlivých regionálnych rozvojových agentúrach v rámci NSK.



V Nitrianskom kraji dlhodobo pôsobí sedem regionálnych rozvojových agentúr, RRA Nitra, RRA Horné Požitavie, RRA Topoľčiansko, RRA Novozámocko, RRA Južný región, RRA Komárno a RRA Šaľa. V júli bude ustanovujúce zasadnutie RRA Levice. Agentúry vznikli so zámerom podporovať rozvoj regiónu a partnersky spolupracovať s NSK. Počas svojho pôsobenia spracovali viac ako 2000 projektov, 490 strategických dokumentov a zorganizovali približne 680 vzdelávacích seminárov.



V súčasnosti sa finalizujú projektové zámery a integrované územné investície z Operačného programu Slovensko. RRA budú mať zodpovednosť za prípravu projektových zámerov, ktoré budú predkladané na posúdenie na technický sekretariát a následne schvaľované v Rade partnerstva NSK. "Aj z tohto dôvodu NSK podporil činnosť RRA a na rok 2023 chce dofinancovať činnosť sumou 130.193 eur. Následne bude vypracovaný a podaný projekt na podporu administratívnych kapacít, teda Administratívnych centier podpory prostredníctvom Operačného programu Slovensko," vysvetlila financovanie centier Prokopová.