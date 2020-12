Nitriansky kraj plánuje preinvestovať desiatky miliónov eur

Nitra 26. decembra (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) plánuje v roku 2021 investície do viacerých oblastí. Aj napriek tomu, že pre pandémiu ochorenia COVID-19 očakáva výpadok príjmov, na investičné akcie vyčlenil desiatky miliónov eur.



Tie by podľa predsedu NSK Milana Belicu mali smerovať do viacerých oblastí. Kraj čaká napríklad prestavba stredoškolského internátu na Cabajskej ulici v Nitre na sídlo Úradu NSK, pokračuje tiež rekonštrukcia historického Župného domu a pripravujú sa aj projekty na modernizáciu zariadení sociálnych služieb. „Z rozpočtu na rok 2021 v hodnote 275 miliónov eur ideme investovať až 67 miliónov eur. To už samé naznačuje, že rozpočet je aktívny a my nejdeme dusiť ekonomiku, ale zabezpečujeme rozvoj kraja,“ uviedol Belica.



Veľká časť investícií by v roku 2021 mala ísť podľa predsedu NSK do ciest a komunikácií. „Lebo to sú tepny a žily tohto kraja. Ten rozpočet, to je srdce a krv z neho potrebujeme rozliať po celom kraji. A to je otázka investovania do ciest. Určite však pôjdu zdroje napríklad aj do školstva. Chceme školám pomôcť aj investične. Treba ich zatepliť. Úspora energií je jediné ekonomické perpetuum mobile, pretože to čo ušetríme, nemusíme zaplatiť,“ povedal Belica.



Šetriť chce kraj aj na verejnom obstarávaní. Podľa Belicu NSK už v minulosti pri výbere dodávateľov prác usporil nemalé sumy. „Ušetrili sme veľmi veľké prostriedky na tom, že sme sa pri tendroch neuspokojili s akýmkoľvek výsledkom. My sme tie tendre tlačili naozaj až na okraj. Keby sme porovnali odhad a nacenenie niektorých investičných akcií so sumou, za akú sme tieto akcie nakoniec vysúťažili, tak by bolo vidno, aké obrovské peniaze sme ušetrili,“ dodal Belica.