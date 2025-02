Nitriansky kraj plánuje prestavbu budovy internátu na nájomné byty

Dvory nad Žitavou 2. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) plánuje prestavbu budovy internátu Strednej odbornej školy (SOŠ) Dvory nad Žitavou na nájomné byty. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako dva milióny eur. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Lehota na predkladanie ponúk je do 3. marca.



Navrhovaná rekonštrukcia rieši zmenu časti budovy bývalého internátu SOŠ v Dvoroch nad Žitavou na nájomné byty. Cieľom je vytvorenie 20 nájomných bytov o výmerách od 49 do 55 štvorcových metrov.



Budova je po prestavbe druhej časti na zariadenie sociálnych služieb rozdelená na dva nezávislé objekty. Riešenú časť tvorí poschodový blok s piatimi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným. V blízkosti pozemku sú vedené všetky inžinierske siete - vodovod, rozvody elektrickej energie, kanalizácie a plynu, telekomunikačné rozvody. V súčasnosti je budova nevyužívaná.



Predpokladaná hodnota diela je 2.176.307,74 eura bez DPH. Projekt je financovaný prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z ministerstva dopravy. Hlavným kritériom verejnej súťaže na zhotoviteľa je najnižšia ponúknutá cena.