Nitriansky kraj plánuje v tomto roku začať výstavbu detského hospicu
Autor TASR
Nitra 7. januára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj plánuje v tomto roku spustiť výstavbu detského hospicu v Nitre. Prvé zariadenie tohto typu na Slovensku vznikne v areáli Zariadenia sociálnych služieb Borinka na Čermáni. Národný projekt v hodnote približne päť miliónov eur bude financovaný z eurofondov a jeho prevádzka bude hradená z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), informoval predseda NSK Branislav Becík.
V detskom hospici nájdu zázemie deti do 19 rokov s tzv. život limitujúcimi diagnózami, napríklad s detskou mozgovou obrnou, svalovými dystrofiami alebo onkologickými ochoreniami v terminálnom štádiu. „Sme morálne povinní urobiť všetko preto, aby deti, ktoré bojujú s ťažkou diagnózou, čo najmenej trpeli a mohli dožiť v dôstojných podmienkach v starostlivosti ľudí s maximálnym pochopením a ľudskosťou,“ povedal Becík.
Budova bude jednopodlažná, bezbariérová a energeticky efektívna. Kompozične je tvarovaná do písmena U s centrálnym átriom prepájajúcim jednotlivé funkčné celky. Súčasťou hospicu budú aj spoločenská miestnosť, herňa, čajové kuchynky, ekumenická kaplnka a terapeuticko-rehabilitačné priestory ako fyzioterapia, vodoliečba, bazénová hala, soľná jaskyňa a multisenzorická miestnosť.
Zariadenie počíta so šiestimi respitnými a tromi hospicovými izbami, dvomi rodičovskými izbami, denným stacionárom so šiestimi lôžkami a umiestnením celkovo 15 pacientov. Súčasťou areálu bude aj detské ihrisko a 33 parkovacích miest.
