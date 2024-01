Nitriansky kraj podpísal spoluprácu s dvomi organizáciami

Nitra 16. januára (TASR) - Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Branislav Becík podpísal memorandá o partnerstve a spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov (SZPB) a so Združením kresťanských seniorov Slovenska v Nitre. NSK sa stal prvým krajom na Slovensku, ktorý prostredníctvom memoranda deklaruje spoluprácu so Združením kresťanských seniorov Slovenska, skonštatoval predseda nitrianskeho územného centra Anton Kretter.



Spolupráca a podpora pri organizácii aktivít spojených s témou druhej svetovej vojny medzi NSK a Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov bude vďaka memorandu pokračovať aj naďalej, vyjadril sa Jozef Havel, predseda nitrianskej oblastnej organizácie. "Seniori sú momentálne najviac sa rozrastajúcou komunitou. Je dôležité, aby sme im venovali náležitú pozornosť, poskytli potrebnú pomoc a podporu," skonštatoval Becík.