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Nitriansky kraj podporí dotáciami aktivity v regiónoch

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Suma 125. 000 eur bude smerovať na podporu držiteľov regionálnej značky kvality i miestnych akčných skupín (MAS).

Autor TASR
Nitra 9. júla (TASR) - Krajskí poslanci vyčlenili z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) dotácie na rozvoj regiónov. Ako NSK informoval, suma 125.000 eur bude smerovať na podporu držiteľov regionálnej značky kvality i miestnych akčných skupín (MAS).

Náplňou práce MAS je prepájanie obcí, podnikateľov, neziskových organizácií a obyvateľov pri regionálnom rozvoji. „Vďaka podpore môžu realizovať aktivity zamerané na komunitný život, kultúru, tradície, šport, životné prostredie či rozvoj miestnych služieb a rozvíjať tak svoje územie podľa jeho potrieb a potenciálu,“ uviedol Úrad NSK.

Podporené projekty zahŕňajú napríklad obnovu a skvalitnenie verejných priestorov, revitalizáciu parkov a zelených plôch i technické vybavenie pre komunitné podujatia. Dotácie boli vyčlenené aj na udržiavanie folklórneho dedičstva, na kultúrne festivaly i podporu športových aktivít, dobrovoľných hasičov, skautských združení či aktivity pre deti. Nechýbajú ani projekty spojené s propagáciou regiónov, miestnymi tradíciami a podporou lokálnych produktov, doplnil úrad.
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