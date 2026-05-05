< sekcia Regióny
Nitriansky kraj podporí dotáciami certifikované ubytovacie zariadenia
Kraj tak tento rok poskytne 26.000 eur pre 26 zariadení, ktoré splnili podmienky VZN.
Autor TASR
Nitra 5. mája (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) udelí aj v tomto roku dotácie určené na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení. Ako NSK informoval, maximálna výška podpory na jeden projekt je 1000 eur.
Kraj tak tento rok poskytne 26.000 eur pre 26 zariadení, ktoré splnili podmienky VZN. Finančnú podporu využijú hotely, penzióny či chatové oblasti na zvyšovanie kvality svojich služieb. Podporené bude aj rozširovanie ponuky zariadení napríklad o nové ihriská, bazény či nabíjaciu stanicu pre elektromobily.
NSK sa certifikácii a hodnoteniu kvality ubytovacích zariadení na vidieku venuje od roku 2010. Samotné hodnotenie a certifikovanie ubytovacích zariadení sa začalo v roku 2013. Konečným cieľom projektu je systémová podpora vidieckeho cestovného ruchu.
Kraj tak tento rok poskytne 26.000 eur pre 26 zariadení, ktoré splnili podmienky VZN. Finančnú podporu využijú hotely, penzióny či chatové oblasti na zvyšovanie kvality svojich služieb. Podporené bude aj rozširovanie ponuky zariadení napríklad o nové ihriská, bazény či nabíjaciu stanicu pre elektromobily.
NSK sa certifikácii a hodnoteniu kvality ubytovacích zariadení na vidieku venuje od roku 2010. Samotné hodnotenie a certifikovanie ubytovacích zariadení sa začalo v roku 2013. Konečným cieľom projektu je systémová podpora vidieckeho cestovného ruchu.