< sekcia Regióny
Nitriansky kraj podporí dotáciami mladých športovcov
Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu je otvorená do piatka 27. februára do 14.00 h.
Autor TASR
Nitra 9. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) podporí dotáciami mladých športovcov. Celkovo na tento účel vyčlenil 413.275 eur. Ako NSK informoval, dotácia je určená výlučne na športovcov do 18 rokov a jej výška sa odvíja od počtu členov. Oprávnenými žiadateľmi sú športové kluby a športové zväzy.
„Výška dotácie je určená počtom ich aktívnych členov do 18 rokov vrátane. Tento počet vynásobený sumou 50 eur určí výslednú výšku dotácie,“ vysvetlil NSK.
Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu je otvorená do piatka 27. februára do 14.00 h. „Sme jediným krajom na Slovensku, ktorý prispieva na každého registrovaného mládežníckeho športovca v klube alebo zväze,“ doplnil NSK.
„Výška dotácie je určená počtom ich aktívnych členov do 18 rokov vrátane. Tento počet vynásobený sumou 50 eur určí výslednú výšku dotácie,“ vysvetlil NSK.
Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu je otvorená do piatka 27. februára do 14.00 h. „Sme jediným krajom na Slovensku, ktorý prispieva na každého registrovaného mládežníckeho športovca v klube alebo zväze,“ doplnil NSK.