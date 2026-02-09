Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nitriansky kraj podporí dotáciami mladých športovcov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Adriána Hudecová

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu je otvorená do piatka 27. februára do 14.00 h.

Autor TASR
Nitra 9. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) podporí dotáciami mladých športovcov. Celkovo na tento účel vyčlenil 413.275 eur. Ako NSK informoval, dotácia je určená výlučne na športovcov do 18 rokov a jej výška sa odvíja od počtu členov. Oprávnenými žiadateľmi sú športové kluby a športové zväzy.

„Výška dotácie je určená počtom ich aktívnych členov do 18 rokov vrátane. Tento počet vynásobený sumou 50 eur určí výslednú výšku dotácie,“ vysvetlil NSK.

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu je otvorená do piatka 27. februára do 14.00 h. „Sme jediným krajom na Slovensku, ktorý prispieva na každého registrovaného mládežníckeho športovca v klube alebo zväze,“ doplnil NSK.
