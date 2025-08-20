< sekcia Regióny
Nitriansky kraj podporí dotáciami rozvoj zdravotnej starostlivosti
V ďalších dvoch podporovaných oblastiach NSK dotácie tento rok neposkytne.
Autor TASR
Nitra 20. augusta (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) poskytne dotácie na podporu a rozvoj zdravotníctva. Krajskí poslanci v stredu na svojom rokovaní schválili na tento účel sumu 112.470 eur. Ako uviedol riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec, kraj vyhlásil štyri dotačné výzvy. „Na podporu ambulantnej zdravotnej starostlivosti nám prišli dve žiadosti, obe vyhoveli. V rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa podporí osem žiadateľov v úhrnnej sume 72.500 eur,“ informoval Privalinec.
V ďalších dvoch podporovaných oblastiach NSK dotácie tento rok neposkytne. „Do výzvy na podporu rezidentov neprišla žiadna žiadosť, v rámci podpory vytvorenia nového lekárskeho miesta prišla jedna, tá však nesplnila podmienky výzvy,“ doplnil Privalinec.
Celkovo NSK na podporu zdravotníctva na svojom území vyčlenil tento rok sumu 240.000 eur. „O dotácie určené na podporu a rozvoj zdravotníctva v NSK sa do 1. februára 2025 mohli uchádzať podnikatelia vo forme právnických i fyzických osôb, ktorí poskytujú služby obyvateľom kraja,“ pripomenul Úrad NSK.
