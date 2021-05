Nitriansky kraj podporí kandidatúru Nitry na titul EHMK 2026

Nitra 20. mája (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vstúpi do záujmového združenia právnických osôb s názvom Nitra 2026. Jeho cieľom je okrem vypracovania prihlášky aj celková podpora kandidatúry Nitry na titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026.



Okrem samotného mesta je zakladajúcom členom združenia aj Nitrianska organizácia cestovného ruchu. Po rozhodnutí krajských poslancov doň vstupuje i NSK, ktorý môže podporiť spolufinancovaním kandidatúru mesta i konkrétne aktivity v prípade, že Nitra titul získa. „Ak by sa to podarilo, bola by to veľká vec a držíme, samozrejme, Nitre palce. Nitra má reálne šance, aby titul získala. Veď má aj z hľadiska svojej histórie významné miesto na mape Slovenska, to je každému jasné,“ skonštatoval predseda NSK Milan Belica.



Samosprávny kraj poskytne ako nový člen združenia Nitra 2026 vstupný poplatok vo výške 20.000 eur. Zároveň krajské zastupiteľstvo menovalo členov do dozornej rady združenia. „Je v záujme NSK, aby spolupracoval s mestom Nitra na projekte kandidatúry na titul EHMK 2026. Prípadné získanie titulu umožní podporu a rozvoj kultúrnych inštitúcií a podporí rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu v regióne,“ konštatuje sa v materiáli, ktorý schválili krajskí poslanci.



Podľa nitrianskeho primátora Mareka Hattasa je vstup NSK do združenia Nitra 2026 dobrou správou. „Titul Európske hlavné mesto kultúry nie je len o meste, ale o celom regióne. Myslím si, že synergia, ktorú do tohto projektu dokážeme priniesť, sa nám oplatí v tom, že titul získame a ocení to aj komisia, ktorá o jeho udelení rozhoduje,“ skonštatoval Hattas.