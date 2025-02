Nitriansky kraj podporí rozvoj zdravotníctva dotáciou 240.000 eur

Nitra 12. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vyčlenil v tomto roku sumu 240.000 eur na dotácie určené na podporu a rozvoj zdravotníctva. Záujemcovia musia podať žiadosť o dotáciu elektronicky prostredníctvom online systému najneskôr do konca marca. Cieľom dotácií je zlepšiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov kraja, povedal predseda NSK Branislav Becík.



Dotácie budú poskytnuté na podporu ambulantnej zdravotnej starostlivosti, poskytovania zdravotnej starostlivosti, na vytvorenie nového lekárskeho pracovného miesta a na príspevok na bývanie pre rezidentov.



Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby so sídlom alebo pôsobiace na území NSK, ktoré poskytujú zdravotnícke služby obyvateľom kraja. O dotáciu môžu požiadať aj fyzické osoby - podnikatelia s trvalým pobytom alebo miestom podnikania v NSK, ktorí vykonávajú zdravotnícke činnosti na podporu a rozvoj zdravotníctva.



Každý žiadateľ môže podať len jednu žiadosť. Oprávnené výdavky musia byť vynaložené v kalendárnom roku 2025, pričom podpora bude poskytnutá len na aktivity ukončené najneskôr do 5. decembra 2025.