Nitriansky kraj podporí rozvojové programy hádzanej na území kraja

Nitra 6. augusta (TASR) – Zástupcovia Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), Slovenského zväzu hádzanej a Spojenej školy Nivy v Šali podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci. Cieľom je vytvorenie modelu vzájomnej spolupráce a podpory rozvojových programov hádzanej na území Nitrianskeho kraja a zabezpečenie športovej prípravy žiakov Spojenej školy, informoval predseda NSK Milan Belica. Zúčastnené strany podpisom memoranda potvrdili svoju vôľu vzájomne spolupracovať v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry pre potreby hádzanárskeho športu v kraji.



NSK má aktuálne uzavreté memorandá o spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja, so Slovenským futbalovým zväzom, Spojenou školou na Slančíkovej v Nitre s organizačnými zložkami a Futbalovou akadémiou Nitrianskeho kraja i so Slovenským paralympijským výborom. Kraj podporuje aj športové projekty zo svojho rozpočtu v rámci dotačnej schémy na podporu športu.



V predchádzajúcich troch rokoch bolo na dotácie na podporu športu vyčlenených spolu 1,75 milióna eur. V roku 2020 predstavovala suma schválená na podporu športu z dotácií 850.000 eur a v rokoch 2021 a 2022 ide o sumu 450.000 eur. NSK podporuje tiež príležitostné športové aktivity na základe zmlúv o spolupráci a propagácii, na ktoré je v rozpočte schválených 15.000 eur. Samostatným projektom, ktorý NSK podporuje, sú Cyklistické preteky okolo Slovenska, na ktoré je schválená suma 8000 eur na základe zmluvy o spolupráci a propagácii.