Nitriansky kraj podporil profesionálny šport i pohybové aktivity

Nitra 28. decembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) podporil v roku 2024 profesionálny šport i pohybové aktivity verejnosti. Ako informoval, investície z rozpočtu NSK smerovali do modernizácie ihrísk a atletických areálov, ale aj priamo k športovcom a športovým klubom.



Sumou 250.000 eur podporil kraj modernizáciu športoviska v areáli Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre. Jeho súčasťou je atletická dráha s doskočiskom pre skok do diaľky, priestor na vrh guľou, spevnená plocha s umelou trávou, multifunkčné, futbalové i workoutové ihrisko s prístreškom a betónová tribúna. "Je to miesto, ktoré slúži ako centrum pre športovcov a mládež a tiež pre všetkých, ktorí chcú tráviť čas aktívne. Želám si, aby takýchto ihrísk a športových areálov bolo v našom kraji stále viac," povedal predseda NSK Branislav Becík.



NSK v tomto roku prispel sumou 350.000 eur aj na nový multifunkčný športový areál v Nových Zámkoch. Atletický štadión s ôsmimi dráhami a sektormi pre technické disciplíny môžu na športovú prípravu využívať i kluby z regiónu. "Premiérovo sme podporili aj seniorský hokej. Prijímateľmi mimoriadnej dotácie v hodnote 30.000 eur boli kluby z najvyššej slovenskej hokejovej súťaže HK Nitra a HC Nové Zámky. Zmluvy sme symbolicky spečatili podpisom tesne pred začiatkom sezóny priamo na ľadovej ploche oboch extraligových tímov," pripomenul Becík.



Podľa jeho slov bol NSK jediným krajom, ktorý prispel sumou 50 eur na každého registrovaného športovca v klube alebo vo zväze. "Celkovo sme tak pomohli 191 klubom a zväzom sumou 538.000 eur a ďalším 166 subjektom, ktoré vykonávajú športové aktivity, sumou 116.000 eur," doplnil Becík.